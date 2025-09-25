معركة الخطيب ومدحت شلبي.. هجوم ناري من الإعلامي الشهير ضد رئيس الأهلي.. الأحمر يتحرك قضائيا ويكشف عن تأشيرة سفر بيبو لأمريكا.. وأسامة حسني يدخل على الخط

قررت إدارة النادي الأهلي، تكليف محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامي مدحت شلبي.

مدحت شلبي يشن هجوما على الخطيب

كان مدحت شلبي شن هجوما عنيفا على محمود الخطيب خلال برنامجه التليفزيوني أمس الأربعاء.

وقال شلبي: “الخطيب في عام 2012 كان نائبا لرئيس النادي حسن حمدي وأعلن الابتعاد لظرف صحي وربط البعض ابتعاده بالسفر لتصوير إعلان تلفزيوني يخص مشاركة مصر بأولمبياد لندن”.

وتابع: “الكابتن الخطيب، كان هيسافر مع الأهلي إلى أمريكا، لمشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، وبعدها أكد أنه لن يستطيع السفر مع الفريق بناء على نصيحة الأطباء لأسباب مرضية”.

وأضاف: “حقيقة الأمر أن الكابتن محمود الخطيب، قدم على تأشيرة أمريكا أون لاين، ولم يحصل عليها، وهنا السؤال ليه تربط الأمر بالمرض؟”.

واختتم: “محمود الخطيب، أكد أنه يعاني من مشاكل صحية تمنعه من السفر، مكنش ليه لازمة يا كابتن متقولش على نفسك كدا انت زي الفل، لا تصدر للناس أمر لا يمت للحقيقة بصلة”.

بيان الأهلي

وقال الأهلي في بيان إن ما جاء على لسان شلبي بشأن محمود الخطيب، رئيس النادي، ينافي الحقيقة.

وقرر الأهلي تقديم بلاغ للنائب العام ضد مدحت شلبي، وشكوى عاجلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأكد الأهلي أن رئيس مجلس الإدارة محمود الخطيب حصل على تأشيرة السفر للولايات المتحدة الأمريكية لحضور مونديال الأندية، ولكن الظروف الصحية منعته من التواجد مع الفريق الأحمر بالبطولة.

تأشيرة الخطيب لأمريكا

ونشر جمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالأهلي صورة من تأشيرة الخطيب ردًا على مدحت شلبي.

وقال جمال جبر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "كلام مدحت شلبي كذب وينافي الحقيقة، هذه تأشيرة سفر محمود الخطيب إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أبريل 2025".

وأضاف: “لم يتمكن الخطيب من مرافقة بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية بأمريكا بسبب ظروفه الصحية وليس لعدم الحصول على التأشيرة”.

أسامة حسني يرد على هجوم شلبي

ورد الإعلامي أسامة حسني صهر محمود الخطيب في تصريحات تليفزيونية على هجوم مدحت شلبي ضد رئيس الأهلي مؤكدا “لازم قبل ما الإعلامي مدحت شلبي يتكلم، يكون متأكد من معلوماته أنا كنت المسؤول عن إنهاء الإجراءات الخاصة بتأشيرة الخطيب لأمريكا”.

وشدد: “الخطيب حصل على تأشيرة دخول أمريكا، خلال الفترة من 27 أبريل 2025 حتى 22 أبريل 2030، والإعلامي مدحت شلبي كان غايب في إجازة، وعايز يرجع يقول للناس أنا موجود في الإعلام الرياضي، ويحسس الناس بوجوده لذلك أنا بعذره”.

ويفتح هجوم الإعلامي مدحت شلبي على محمود الخطيب في هذا التوقيت باب التساؤلات حول أسبابه لاسيما مع إعلان القلعة الحمراء فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة الجديد.

