تجديد حبس المتهم بتجارة المخدرات صاحب ترند تسديد ديون الغارمات بقنا

قررت جهات التحقيق، بمحافظة قنا تجديد حبس تاجر مخدرات 15 يومًا للمرة الثالثة على ذمة التحقيقات، والذي كان قد أثار الجدل على السوشيال ميديا بإعلانه التبرع بملايين الجنيهات للأعمال الخيرية.

وتم ضبطه خلال نشره بث مباشر عبر حسابه الشخصي، عقب وصول الحملة الأمنية أسفل منزله للقبض عليه في مركز فرشوط شمال محافظة قنا.

وكان المدعو ح.ص.م، الشهير بالعركي، المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بمركز فرشوط، شمال محافظة قنا قد أدلى بأقواله أمام جهات التحقيق، معترفا بممارسة الاتجار في الشابو المخدر من عام 2020 حتى 2022 وأن شخص يمني الجنسية كان يساعده في دخول صفقات الشابو إلى مصر.

إلى جانب ذلك أدلى المتهم بأقوال مثيرة أمام جهات التحقيق، حيث أقر بممارسة نشاط الإتجار في المواد المخدرة في الفترة من عام 2020 حتى 2022، قبل أن يقرر التوبة والتوقف عن هذا النشاط، مشيرًا إلى أنه قرر التوبة والتخلص من الأموال الحرام بعد أن شعر بالذنب لتسببه في أضرار لحياة شباب وخراب لبيوت أسر.

كانت قوات إدارة مكافحة المخدرات ألقت القبض على المتهم خلال بث مباشر على صفحته، وبحوزته قرابة 50 كيلو من مخدر الشابو، وطبنجة، ومبالغ مالية تقارب 400 ألف جنيه، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية، وذلك في إطار جهودها لمكافحة تجارة المواد المخدرة.

