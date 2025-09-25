الخميس 25 سبتمبر 2025
اقتصاد

أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

 رصدت خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، أداء جلسة تداول يوم الخميس، نهاية الأسبوع الجاري، مشيرةً إلى أن مؤشرات الأسواق الخليجية لا تزال تشهد حالة من التباين.


سوق المال السعودي 

ففي المملكة العربية السعودية، واصل المؤشر الرئيسي صعوده، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 11,559 نقطة، بزيادة قدرها 127 نقطة، وسط قيم تداول إجمالية تجاوزت 6 مليارات ريال.


انخفض مؤشر الكويت

وفي الكويت، وبعد سلسلة من الارتفاعات، انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.03%، أي ما يعادل 5 نقاط، ليصل إلى مستوى 8,451 نقطة، وسط قيم تداول تجاوزت 45 مليون دينار.

 

البورصة الإماراتية

 ساد التباين أداء المؤشرات، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.09%، أي بما يعادل 5 نقاط ليصل إلى 5,866 نقطة، في حين ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.11%، أو بزيادة 11 نقطة، ليصل إلى 9,987 نقطة، وسط قيم تداول إجمالية بلغت 3 مليارات درهم.

