أبطال للإيجار.. المصارعون في مهب الريح.. مدرب كرم جابر يكشف المستور.. عبد اللطيف منيع يعاني أزمة صحية بسبب سفره للصين.. ومطالبات بحل المشكلات المادية للاعبين

بات مسلسل هروب وسفر اللاعبين خطرا داهما يهدد مستقبل الرياضة المصرية بشكل عام والمصارعة بشكل خاص، بعد أن شهدت الأيام والساعات الماضية، هروب عدد كبير من لاعبى المنتخب الوطني، لأسباب ودوافع مختلفة، أبرزها البحث عن فرصة عمل مناسبة تلبي الاحتياجات المادية والاجتماعية.

مؤخرا، ظهرت على السطح أزمة جديدة بطلها لاعب المنتخب الوطني عبد اللطيف منيع، صاحب التاريخ الكبير من البطولات والإنجازات والذى شارك ضمن بعثة مصر فى أولمبياد باريس 2024، حرمه الإهمال من المشاركة فى بطولة العالم الأخيرة بكرواتيا، وبات مستقبله فى خطر.

عبد اللطيف منيع تلقى فى شهر مايو الماضى دعوة من أحد الأندية الصينية، للتواجد فى معسكر طويل، ليس من أجل الاستعداد للمشاركة فى بطولة العالم، وليس ضمن استعداداته لأولمبياد لوس أنجلوس، ولكن من أجل أن يكون “حقل تجارب”، للاعبين الصينيين الذى يواصلون استعداداتهم للبطولات الدولية والأولمبية.

ووافق عبد اللطيف منيع على السفر إلى الصين رغبة فى تحقيق استفادة مالية لم يجدها من الاتحاد المصري، دون أن يرافقه مدرب أو خبير تغذية، وكانت النتيجة ارتفاع المستوى الفني للاعبين الصينيين، وانخفاض المستوى الفنى والبدنى للاعب منتخب مصر، وظهرت النتيجة سريعا، حيث عاد إلى مصر يعانى من زيادة ملحوظة فى الوزن وضعف عام فى الجسم حسب تشخيص الأطباء، وتم حجزه فى أحد المستشفيات وأوصى الطبيب المعالج بعدم المشاركة فى بطولة العالم والحصول على فترة راحة طويلة قبل العودة للتدريبات مجددا.

ويعاني عبد اللطيف منيع واللاعبين المصريين أزمات مادية طاحنة، حيث لم يتلق أى منهم راتبه الشهرى من الاتحاد المصرى منذ انتهاء المشاركة فى أولمبياد باريس 2024.

الدكتور أشرف حافظ عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة والمدرب السابق للبطل الأولمبى كرم جابر، اعترف بالأزمة وقال إن اللاعبين المصريين يعانون ظروفا صعبة وقاسية نتيجة غياب التأمين المادي والاجتماعي، وعدم وجود مصدر دخل ثابت يؤمن أبسط الاحتياجات اليومية، خاصة وأن معظم اللاعبين لديهم أسر ومسئوليات، ولا يجوز مطالبتهم بالتفرغ لممارسة الرياضة دون أن يكون هناك تأمين مناسب لاحتياجاتهم.

وأوضح “حافظ”، أن الحل فى إصدار قانون جديد يُلزم الشركات بتخصيص نسبة 5% لتعيين الأبطال الرياضيين أسوة بما يحدث مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن من الضرورى أيضا أن تقوم الأندية الكبيرة مثل الأهلى والزمالك بإدخال الرياضات الفردية بشكل عام والمصارعة بشكل خاص ضمن نشاطها الرياضي، وأن ذلك سيساهم بشكل كبير فى توفير مظلة حماية مادية واجتماعية للاعبى المنتخبات الوطنية.

وشهدت الفترة الماضية اعتزال وسفر عدد كبير من لاعبى المنتخب الوطنى للمصارعة، أبرزهم محمد مصطفى ومحمد إبراهيم كيشو ومصطفى جبر وعمرو رضا، بالإضافة لاختفاء مصطفى حسين بشكل مفاجئ.

