الأهلي في مفترق الطرق.. كواليس معركة النفوذ بين رجال الأعمال والرموز التاريخية بالانتخابات.. موقف الخطيب غامض.. سيد عبد الحفيظ الورقة الرابحة.. وظهور ياسين منصور يفجر أزمة النائب وأمين الصندوق

تشهد الساحة الأهلاوية حاليًا حركة مكثفة وفرصة لتغييرات كبيرة، مع اقتراب موعد انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلي، والمصادِفُةَ لتعديلات لائقة للنظام الأساسى أقرَّتها العمومية الخاصة، بعد صدور قانون الرياضة الجديد (رقم 171 لسنة 2025) وسط هذا المناخ، يبرز السؤال الأكبر: ما موقف محمود الخطيب؟ وهل سيستمر أم ينسحب؟ وما هي تأثيرات التعديلات على مستقبل الإدارة الحمراء؟

كان الخطيب أعلن في وقت سابق في بيان رسمي قراره بعدم الترشح لفترة جديدة، مستندًا فى ذلك إلى نصائح طبية ورغبة في التفرغ لمرحلة العلاج ومراعاة حالته الصحية.

مع ذلك، تُشير مصادر إلى أن هناك ضغطًا من داخل مجلس الإدارة ومن خارجه لإقناعه بالتراجع عن القرار، خصوصًا بعد تأكيد أعضاء الجمعية العمومية يوم الجمعة الماضية أنهم يريدون استمراره إذا ترشح.

حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، يُدرس الترشّح خارج قائمة الخطيب، في حال لم يترشح الأخير أو إن استمر بدعم مستقل.

كما بدأ الحديث عن عائلات تاريخية ورجال أعمال، مرشحين للدخول فى دائرة الضوء خاصة بعد وفاة بعض الشخصيات المؤثرة مثل العامرى فاروق، مما يفتح الباب لترشيحات من أقاربه وأسماء جديدة.

كما أكدت مصادر أن خالد مرتجى يُطرح بقوة كخيار محتمل في حال غياب الخطيب عن السباق ولكن وسط تأكيدات بدخوله نائبا للخطيب حال ترشح الأخير.

مصادر داخل الأهلى أكدت أيضا أن اجتماع الخطيب مع ياسين منصور جاء لإقناع الأخير بترشحه على منصب نائب رئيس النادى وهو ما يعنى دخول مرتجى على منصب أمين الصندوق.

أزمة أمين الصندوق

كما يشتعل الصراع بين طارق قنديل ومحمد شوقى عضوي المجلس من الأساس على منصب أمين الصندوق حال ترشح مرتجى نائبا وهناك وعود قدمت من جانب الخطيب إلى الثنائى بشأن اختيار أحدهما أمينا للصندوق قبل عودة ياسين منصور للصورة.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن الخطيب استقر على ضم سيد عبد الحفيظ إلى قائمته الانتخابية ومنحه منصب المشرف العام على الكرة مستقبلا.

جدير بالذكر أن وجود الخطيب أو عدمه سيكون له أثر كبير على توجهات الانتخابات إذا ترشَّح، قد يُعوِّل على شعبيته ودوره القيادي؛ وإن انسحب، فإن السلطة ستميل إلى إعادة تشكيل التحالفات داخل النادى مع حضور أسماء تقليدية وجديدة.

ووسط هذا الزخم من التعديلات والقوى الصاعدة، تمر انتخابات الأهلى 2025 بمرحلة مفصلية؛ القرارات التى يتم اتخاذها الآن من لائحة النظام الأساسي، إلى موقف الخطيب، إلى تشكيل القوائم والتحالفات ستحدد لا فقط شكل الإدارة المقبلة، بل مسار الأهلي ككيان رياضي وإداري خلال الأربع سنوات المقبلة.

