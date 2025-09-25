السفير الباكستاني: نشجع شركات بلادنا على زيادة استثماراتها بمصر

أشاد سفير باكستان لدى مصر عامر شوكت، بمناخ الاستثمار في مصر وما يشهده من إصلاحات وتشريعات جاذبة للمستثمرين، مؤكدًا أن بلاده تشجع الشركات الباكستانية على زيادة استثماراتها في مصر والاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات، وخاصة في ضوء الموقع الجغرافي المتميز لمصر وربطها بين الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.

العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وباكستان

جاء ذلك خلال لقاء الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري، مع عامر شوكت سفير دولة باكستان لدى جمهورية مصر العربية، في إطار تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وباكستان.

وأعرب عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم خطط التنمية في البلدين، مشيرا إلى اهتمام وزارة الزراعة الباكستانية في الحصول على الخبرات الزراعية المصرية، وخاصة بشأن المنتجات الزراعية ذات القيم التصديرية العالية، وإمكانية التعاون في مجال إنتاج الجرارات الزراعية وخاصة ذات الأحجام الصغيرة، فضلا عن انتاج الدراجات النارية الكهربائية التي تنتجها باكستان بالتعاون مع شركات صينية، وتطلعهم لتشكيل مجلس الأعمال المشترك في أقرب فرصة ممكنة.

شارك في الاجتماع أسد خان الملحق التجاري والاستثماري بالسفارة الباكستانية في مصر، كما شارك من الجانب المصري، الوزير المفوض التجاري الزهراء أحمد علي مدير شئون الدول الآسيوية، والمستشار التجاري أحمد سيف النصر نائب مدير إدارة شئون الدول الآسيوية.

