الديون بلغت 150 مليار جنيه أسبوعيًا، خبير يحذر من أمر خطير على الاقتصاد المصري

حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من أمر خطير تقوم به وزارة المالية أسبوعيًا، وسيؤدي إلى عواقب وخيمة، حيث أكد أن وزارة المالية تقوم بالاستدانة عن طريق أذون الخرانة بمبلغ 150 مليار جنيه أسبوعيًا.

وزارة المالية تستدين 150 مليار جنيه أسبوعيًا

وأكد هاني توفيق أن استدانة وزارة المالية 150 مليار جنيه اسبوعيًا بالإضافة لطباعة النقود لسد عجز الموازنة، يعتبر "أمر خطير" وسيؤدي لـ "عواقب وخيمة" على الاقتصاد المصري.

وقال الخبير الاقتصادي هاني في تحذيراته التي وجهها لوزارة المالية: "استدانة وزارة المالية 150 مليار جنيه أسبوعيًا عن طريق أذون الخزانة، بالإضافة إلى طباعة النقود! لسد عجز الموازنة هو أمر جد خطير وذو عواقب وخيمة على الاقتصاد المصرى، من تضخم وانهيار قيمة العملة وزيادة تدهور خدمات أساسية للمواطن متوسط (وليس فقط محدود) الدخل، كالتعليم والصحة والإسكان، وغيره"

وعن الحل المطلوب لهذه الأزمة، قال هاني توفيق: "المطلوب فورًا: عقد مؤتمرات إقتصادية بالتوازي بشأن إصلاح منظومات الضرائب وغسيل الأموال، والشمول المالي غير المكتمل، والدعم، والسياسات النقدية وبخاصة سعرى الفائدة والصرف، وإزالة عقبات الاستثمار المباشر ومراجعة اولويات الانفاق الحكومي، وتحفيز التصدير وإزالة معوقاته".

التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة



الجدير بالذكر أن تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية ذكر أن الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، تسعى لطرح استثمارات مالية بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة وتوفير احتياجاتها، حيث تسعى الحكومة لطرح تلك الاستثمارات غير المباشرة، التي طلبتها الحكومة ضمن احتياجاتها التمويلية، والتي توجه لدعم الموازنة العامة للدولة.

وأوضحت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري، للحصول علي التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة، حيث وصل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال هذا الأسبوع مبلغ 174 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.614 مليار دولار، مقابل 164 مليار جنيه، تم طرحها الأسبوع الماضي، بما يعادل 3.38 مليار دولار.

وزير المالية أحمد كجوك، فيتو



وبحسب التقرير فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع، فقد كشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوات الدين المحلي، أذون وسندات الخزانة من خلال 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.

نسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين، وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 150 مليار جنيه بزيادة حجمه 10 مليارات جنيه في الأسبوع الماضي.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.