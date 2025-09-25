الخميس 25 سبتمبر 2025
المنصورة تتصدر الجامعات المصرية في المشاركات الطلابية

جامعة المنصورة، فيتو
جامعة المنصورة، فيتو

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أنه وفقًا لنتائج الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية في نسخته الثانية للعام الجامعي 2024/ 2025، والذي اعتمده المجلس الأعلى للجامعات، جاءت جامعة المنصورة في المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية ضمن الفئة الذهبية بنسبة مشاركة بلغت 80.92% من طلابها.

جامعة المنصورة تتصدر المربع الذهبي للجامعات المصرية 

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه النتيجة تجسد جهود الجامعة في تعزيز جودة البرامج الأكاديمية، وتوفير بيئة داعمة للإبداع والابتكار، كما تؤكد تفاعل طلاب الجامعة الإيجابي وحرصهم على المساهمة الفاعلة في العملية التعليمية والأنشطة الجامعية.

ووجّه الدكتور شريف خاطر التهنئة لأسرة جامعة المنصورة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وإداريين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء ثمرة جهد جماعي وتعاون بنّاء بين جميع عناصر المنظومة الجامعية، ويمثل حافزًا لمواصلة تطوير العملية التعليمية وتعزيز ريادتها على المستويين المحلي والدولي.

تقديم خدمات تعليمية متكاملة تتناسب مع ورؤية مصر 2030

وأشار إلى أن جامعة المنصورة تعمل في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030 على تقديم خدمات تعليمية متكاملة، ودعم أكاديمي ومهني متميز، إلى جانب تقييم الخبرات المكتسبة للطلاب، بما يسهم في تطوير التعليم الجامعي ويواكب التوجهات العالمية في مجالات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، ويحافظ على مكانتها الريادية محليًا ودوليًا.

دعم الأنشطة الطلابية ورعاية الإبداع 

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن النتائج المتميزة التي حققتها الجامعة في الاستبيان تعد ثمرة لجهود متواصلة في دعم الأنشطة الطلابية ورعاية الإبداع وتشجيع الطلاب على التعبير عن آرائهم.

وأضاف أن مشاركة أكثر من 80% من طلاب الجامعة تؤكد وعيهم وحرصهم على تطوير تجربتهم الجامعية بما يتماشى مع رؤية الجامعة واستراتيجيتها المستقبلية، موجّهًا الشكر لأبناء جامعة المنصورة على تفاعلهم الإيجابي، داعيًا إياهم إلى مواصلة المشاركة الفاعلة في جميع الأنشطة والبرامج التي تعزز من خبراتهم الأكاديمية والعملية.

يذكر أن التقرير السنوي لنتائج الاستبيان المصري، الذي أعده المجلس الأعلى للجامعات، يستهدف توفير بيئة آمنة وموضوعية لطلاب الفرق النهائية للتعبير عن آرائهم بحرية وشفافية، وقياس جودة الخدمات التعليمية المقدمة لهم، إلى جانب تعزيز قنوات التواصل بين الطلاب ومؤسساتهم الجامعية. 

إصدار مؤشرات دقيقة ترصد مستوى جودة الخدمات التعليمية 

كما يهدف إلى إصدار مؤشرات دقيقة ترصد مستوى جودة الخدمات التعليمية والدعم الأكاديمي والمهني، وتقييم الخبرات المكتسبة داخل الحرم الجامعي، بما يسهم في تطوير التعليم الجامعي في مصر ومواكبته للتوجهات العالمية في مجالات الجودة والاعتماد الأكاديمي.

