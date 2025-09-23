رئيس جامعة الإسكندرية يوجه بتعزيز الأنشطة الطلابية

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب، على أهمية توفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب بمختلف الكليات، مشيدًا بانتظام الدراسة منذ بداية العام الجامعي ونِسَب الحضور المتميزة للطلاب.

وطالب قنصوة وكلاء الكليات بضرورة العمل على خلق بيئة أكاديمية إيجابية تساعد الطلاب على التفوق والتميز، سواء على مستوى الدراسى أو ممارسة الأنشطة الطلابية، مع تقديم الدعم الكامل للطلاب من ذوى الهمم وغير القادرين ماديًا، بالإضافة إلى عقد لقاءات مفتوحة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بما يسهم في تذليل التحديات وتحقيق تجربة تعليمية متميزة.

واستمع رئيس الجامعة، خلال المجلس، إلى رؤى وكلاء الكليات وخططهم المستقبلية لتطوير العملية التعليمية داخل كلياتهم، وذلك في إطار الاستراتيجية العامة للجامعة التى تضع جودة التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية على رأس أولوياتها، مع التركيز على تعزيز دور الطلاب وتنمية مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

من جانبه، هنأ الدكتور علي عبد المحسن، مستشار رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جميع منسوبي الجامعة بمناسبة بدء العام الأكاديمي الجديد، موجهًا الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين على جهودهم وما تحقق من إنجازات خلال العام الماضى، مؤكدًا على أهمية مواصلة هذا العطاء والتميز خلال العام الجامعى الحالى والأعوام القادمة.

