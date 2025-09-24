الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية الأردني: نتنياهو يسعى لإشعال الأوضاع في الشرق الأوسط

وزير الخارجية الأردني،
وزير الخارجية الأردني، فيتو

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال اجتماع تحالف تنفيذ حل الدولتين، أن السياسات الإسرائيلية تهدد استقرار المنطقة وتعرقل جهود تحقيق السلام.

مخاطر السياسات الإسرائيلية على الشرق الأوسط

وشدد الوزير على أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو يسعى لإشعال الأوضاع في الشرق الأوسط، وأن السياسات الإسرائيلية الحالية تعمل على تقويض حل الدولتين، ما يزيد من التوترات في المنطقة.

حل الدولتين طريق السلام

وأكد، أن حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية لتطبيق هذا الحل وحماية الحقوق الفلسطينية.

 

من جانبه أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثانى، خلال مشاركته في اجتماع متعدد الأطراف عقد في نيويورك، بدعوة من الولايات المتحدة وقطر، استعداد الدول المشاركة للعمل مع واشنطن على خطة شاملة تنهى الحرب والمعاناة فى غزة.

وشدد على أن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق يمثل أولوية قصوى، داعيا إلى ضرورة استعادة الاستقرار في الضفة الغربية، وقال: "بينما نعمل لحل الصراع في غزة، لا نريد أن نرى صراعًا آخر يندلع في الضفة الغربية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي تحالف تنفيذ حل الدولتين حل الدولتين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

ملك الأردن: نسعى لحل أزمة غزة ولا نريد صراعًا جديدا بالضفة الغربية

ملك الأردن: الاعتراف بفلسطين حق ومخطط إسرائيل الكبرى مرفوض نهائيا

وزيرة الخارجية البريطانية: اعترافنا بدولة فلسطين يبقي حل الدولتين حيا

الأكثر قراءة

بدءا من الجمعة المقبل، غلق المحال والكافيهات وفقا للمواعيد الشتوية

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وتأخير الساعة

تفاصيل تعدي نجل الفنان أحمد رزق على ابن رجل أعمال في 6 أكتوبر

الزمالك بالصدارة، ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثامنة

أول تحرك من وزارة الرياضة في أزمة وفاة لاعب تنس الطاولة

عرض ترامب مقابل شروط العرب، تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي لوقف حرب غزة

45 يومًا داخل مصحة نفسية، قرار المحكمة بشأن المتهم بهتك عرض روناء طفلة الشرقية

رئيس شعبة الذهب: ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب بالصاغة في ختام تعاملات اليوم (آخر تحديث)

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحصان الأبيض في المنام وعلاقته بفرصة كبيرة بالانتظار

بصلي طوال اليوم عدا العشاء بسبب العمل فما حكم الشرع؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موسى وهارون عليهما السلام يواجهان السحرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads