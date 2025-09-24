وزير الخارجية الأردني: نتنياهو يسعى لإشعال الأوضاع في الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال اجتماع تحالف تنفيذ حل الدولتين، أن السياسات الإسرائيلية تهدد استقرار المنطقة وتعرقل جهود تحقيق السلام.

مخاطر السياسات الإسرائيلية على الشرق الأوسط

وشدد الوزير على أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو يسعى لإشعال الأوضاع في الشرق الأوسط، وأن السياسات الإسرائيلية الحالية تعمل على تقويض حل الدولتين، ما يزيد من التوترات في المنطقة.

حل الدولتين طريق السلام

وأكد، أن حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية لتطبيق هذا الحل وحماية الحقوق الفلسطينية.

من جانبه أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثانى، خلال مشاركته في اجتماع متعدد الأطراف عقد في نيويورك، بدعوة من الولايات المتحدة وقطر، استعداد الدول المشاركة للعمل مع واشنطن على خطة شاملة تنهى الحرب والمعاناة فى غزة.

وشدد على أن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق يمثل أولوية قصوى، داعيا إلى ضرورة استعادة الاستقرار في الضفة الغربية، وقال: "بينما نعمل لحل الصراع في غزة، لا نريد أن نرى صراعًا آخر يندلع في الضفة الغربية".

