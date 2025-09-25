القصة الكاملة لاعتداء نجل أحمد رزق على زميله أمام إحدى المدارس.. ابن الفنان يصيبه بثقب في طبلة الأذن.. والنيابة تستمع لأقوال شهود العيان

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في اتهام نجل الفنان أحمد رزق بالتعدي بالضرب على نجل رجل أعمال بمدينة 6 أكتوبر.

وكلفت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الواقعة لبيان ملابساتها وكيفية بدء الشجار الذي انتهى بضرب ابن الفنان أحمد رزق للمجني عليه بحسب اتهامات والده، حيث ذكر بمحضر الشرطة أن كاميرات المراقبة رصدت الواقعة كاملة وقدم فيديو من إحدى كاميرات المراقبة، تبين تعدى نجل أحمد رزق على نجله.

تفاصيل التقرير الطبي للمجني عليه

وكشف التقرير الطبي الذي تقدم به رجل الأعمال والد الصبي المجني عليه عن إصابته بثقب في طبلة الأذن اليسرى.

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة وقعت بين ابن الفنان أحمد رزق وزميله امام إحدى المدارس بأكتوبر، فقام ابن الفنان أحمد رزق بالتعدي على نجل رجل أعمال بمدينة 6 أكتوبر وأصابه بثقب في الأذن.

وكشف والد المجني عليه أثناء مناقشته أمام العقيد إسلام المهداوي مفتش مباحث أكتوبر، أن نجل الفنان تسبب في إصابة نجله بثقب في أذنه، وتم التحفظ عليه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تعدي نجل أحمد رزق على طالب بالجيزة

وكان صاحب شركة سياحة، تقدم ببلاغ ضد نجل الفنان أحمد رزق، يتهمه بالتعدي على نجل الأول والتسبب في إصابته بخرم في طلبة أذنه، أثناء تواجدهما أمام إحدى المدارس بأكتوبر.

وأمر العميد أحمد نجم رئيس مباحث قطاع أكتوبر، بإحالة المحضر للنيابة، التي تباشر التحقيق، وأمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وأفادت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أن بداية الواقعة، عندما تلقى قسم أول أكتوبر برئاسة المقدم محمد راغب، رئيس المباحث، بلاغا من صاحب شركة سياحة، يفيد بتعدي نجل الفنان أحمد رزق على نجل رجل أعمال وإحداث إصابته.

العقوبة المتوقع تطبيقها علي نجل أحمد رزق

وعن العقوبة المتوقع تطبيقها عليه، يقول المحامي عبدالله محمد: في قضايا المشاجرات يتم تحديد العقوبة حسب تقرير الطب الشرعي عن إصابة المتهم، فإذا كانت المشاجرة بسيطة ولم ينجم عنها إصابات يعاقب المتهم بالغرامة،

أما إذا نجم عنها إصابات، فقد نصت المادة 240 من قانون العقوبات، على" أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات.

وفي حالة نجل الفنان أحمد رزق، ستثبت التحقيقات أن المتهم بالتعدي طفل لم يتجاوز السن القانوني، وسيحاكم أمام محكمة الطفل، التي في الغالب ستحكم إما بإيداعه في دار رعاية، أو لفت نظر والده لتقييم سلوكه ومتابعة ذلك باستمرار، كما حدث مع نجل الفنان محمد رمضان.

