أخبار مصر

وزير التعليم يفتتح أولى المدارس المصرية الألمانية بالسادس من أكتوبر

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

في خطوة تمثل نقلة نوعية تجمع بين الهوية الوطنية والمعايير العالمية، يفتتح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، يرافقه يورجن شولتس سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، أولى المدارس المصرية الألمانية بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن ذلك يأتي في إطار مبادرة إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية بمختلف محافظات الجمهورية، والتي تعد نموذجًا تعليميًا جديدًا يأتي كثمار للتعاون البناء بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

