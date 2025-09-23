الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
وزير التعليم يبحث مع ممثل جامعة هيروشيما التعاون في المجال التكنولوجي

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
 استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، أوكومورا هاتسوكو، ممثل جامعة هيروشيما،  لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي وذلك في إطار استكمال الجهود التي شهدها مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9).

 

وزير التربية والتعليم يلتقي ممثل جامعة هيروشيما لبحث آفاق التعاون التربوي المشترك

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير محمد عبد اللطيف على عمق العلاقات التعليمية بين مصر واليابان، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا رائدًا للشراكات الدولية الناجحة في مجال تطوير التعليم، وتعكس عمق الروابط الاستراتيجية بين البلدين.

وأوضح الوزير أن التعاون المصري الياباني يتضمن عدة مجالات على رأسها المدارس المصرية اليابانية وتطوير المناهج، وتنمية مهارات المعلمين، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب دعم تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.

مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9)

وأشاد الوزير محمد عبد اللطيف بالتعاون مع جامعة هيروشيما في دعم تدريب وبناء القدرات، بما يسهم في رفع جودة العملية التعليمية ونقل أفضل الممارسات اليابانية، ويُمكّن الكوادر التربوية المصرية من الاطلاع على أحدث النظم التعليمية العالمية.

كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعاونت مع الجانب الياباني، في إدماج البرمجة والذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية ضمن خطة استراتيجية تواكب التطورات العالمية، مؤكدًا أن هذا التوجه يستهدف إكساب الطلاب مهارات العصر الرقمي، وتنمية قدراتهم على التفكير المنطقي وحل المشكلات، موضحًا أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع التوسع في التعليم التكنولوجي وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يضمن إعداد جيل قادر على المنافسة عالميًا وفتح آفاق أوسع لسوق العمل المستقبلي.

وزير التعليم من الشرقية: الدولة ماضية في خطتها للتوسع بإنشاء مدارس جديدة.. الانضباط المدرسي أساس نجاح المنظومة.. ويطمئن أولياء الأمور حول نظام البكالوريا.. ويفتح نقاش مع الطلاب (صور)

وزير التعليم يوجه بالالتزام بتطبيق لائحة الانضباط والتقييمات وأعمال السنة بمنتهى الحزم

ومن جانبها، أعربت أوكومورا هاتسوكو، ممثل جامعة هيروشيما، عن اعتزازها بالتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم المصرية، مؤكدة أن الجامعة تسعى إلى تعميق هذا التعاون عبر تبادل الخبرات وتوسيع برامج التدريب والبحوث المشتركة، ومشيرة إلى أن ارتباط الجامعة بعشر جهات تعليمية مصرية يمثل قاعدة قوية لدعم هذا التعاون، بما يسهم في بناء شراكات طويلة الأمد تعود بالنفع على الجانبين.

وشهد اللقاء نقاشًا حول آفاق التعاون المستقبلي في قطاع البرمجة والذكاء الاصطناعي، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتطوير التعليم وتزويد الطلاب بالمهارات التكنولوجية المتقدمة، وبما يسهم في بناء قدرات رقمية قوية، لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة.

وحضر اللقاء من الجانب الياباني: كاواشيما شيزوكي، الملحق الثقافي بسفارة اليابان بالقاهرة، وساكاتا ميكي، ممثل شركة سبريكس مصر.

وحضر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

