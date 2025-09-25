كامل الوزير: الاستعانة بخبرات كوريا الجنوبية لإعداد كوادر مدربة لصيانة السيارات الكهربائية بمصر

قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل: إن كوريا الجنوبية ساعدت الحكومة المصرية فيما يخص إعداد كوادر فنية مدربة ومؤهلة في مصر بالأسلوب والتكنولوجيا الكورية المتطورة لا سيما في مجال السيارات الصديقة للبيئة.

مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء

وأضاف الوزير، على هامش توقيع منحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء، أن الحكومة الكورية بدأت تطوير هذه المراكز التدريبية الأربعة التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية في المراحل الأولى من هذا المشروع إلى أن أصبحت هذه المراكز متقدمة جدًا في تأهيل الفنيين في مجال السيارات المسيرة بالوقود الأحفوري.

وأشار، إلى أن مذكرة التفاهم الجديدة التي تستحدث مجال السيارات الصديقة للبيئة ضمن مجالات عمل المراكز الأربعة وتستكمل تطوير المراكز سيكون لها دور هام في مواكبة التوجهات العالمية في قطاع السيارات خاصةً وأن السيارات الكهربائية باتت منتشرة في السوق المصري بما يلبي احتياجات السوق المحلي من صيانة وتشغيل هذه المركبات.

وشدد الوزير على ضرورة توفير المشروع أنظمة محاكاة للاستعانة بها في التدريب العملي على صيانة السيارة، إلى جانب توفير معدات لإصلاح بطاريات السيارات الكهربائية باعتبارها أهم مكون من مكونات السيارة، مؤكدًا على استعداد وزارة الصناعة لتقديم أي دعم للحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع.

ضخ استثمارات جديدة في مصر

ووجه الوزير الدعوة للحكومة الكورية لتشجيع المستثمرين الكوريين على ضخ استثمارات جديدة في مصر في مجال تصنيع السيارات ومكوناتها وخاصة الإطارات والزجاج لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية والاستفادة من السوق الاستهلاكي الكبير لمصر.

مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء

وشهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع مذكرة تفاهم بين الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ممثلة عن الحكومة المصرية وكيم يونج هيون، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة بشأن مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (الصديقة للبيئة) في 4 مراكز بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة وذلك بمنحة قدرها 10 مليون دولار مقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"، وقد حضر مراسم التوقيع اللواء مهندس إيهاب رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.