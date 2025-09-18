الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إنتر ميامي يتفق مع ميسي على تجديد تعاقده

إنتر ميامي
إنتر ميامي

اقترب نادي إنتر ميامي الأمريكي، من تجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ينتهي في ديسمبر المقبل، بعدما توصل الطرفان لاتفاق بتجديد التعاقد بشكل رسمي.

وكشفت شبكة ESPN عن توصل إنتر ميامي لاتفاق مع ميسي من أجل استمراره بالفريق لما بعد عام 2026، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن تجديد تعاقد ميسي قبل شهر أكتوبر.

ولعب ميسي مع إنتر ميامي هذا العام 29 مباراة في مختلف المسابقات وساهم في 34 هدفا، بعدما سجل 23 هدفا وصنع 11 آخرين.

وكانت تقارير إسبانية قد أشارت في وقت سابق إلى رغبة برشلونة في عودة ميسي من جديد قبل نهاية مشواره، خاصة أن النجم الأرجنتيني من ناشئي برشلونة بعدما انضم للنادي عام 2001 قادما من نيويل أولد بويز الأرجنتيني، ثم ظهر مع الفريق الأول عام 2004.

وشارك ميسي مع برشلونة في 778 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 672 هدفا وصنع 305 آخرين، ويعد هو الهداف التاريخي لبرشلونة بفارق 440 هدفا عن الإسباني سيزار وردريجيز، كما أنه أكثر من ارتدى قميص البلوجرانا بـ778 مباراة وبفارق 11 لقاء عن ملاحقه شابي هيرنانديز.

ويعد ميسي هو الهداف التاريخي لمباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بـ26 هدفا، كما توج مع برشلونة بالدوري الإسباني 10 مرات، وكأس الملك 7 مرات، والسوبر الإسباني 7 مرات، فيما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة أربع مرات، والسوبر الأوروبي ثلاث مرات، ومثله لكأس العالم للأندية.

بعد هذه المرحلة انتقل ليونيل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021، وقضى معه عامين فاز خلالهما بالدوري الفرنسي مرتين، قبل انتقاله إلى إنتر ميامي في صيف 2023.

ومع منتخب الأرجنتين حقق ميسي كأس العالم 2022، وكوبا أمريكا 2021 و2024، وكأس فيناليسيما 2022 على حساب إيطاليا.

 

ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على سياتل ساوندرز بثلاثية في الدوري الأمريكي

وقاد ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي، للفوز على نادي سياتل ساوندرز بنتيجة (3-1) في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ملعب تشيس ضمن منافسات الدوري الأمريكي الممتاز.

 

إنتر ميامي يفوز على سياتل في الدوري الأمريكي

وتألق ميسي بتسجيل هدف في الدقيقة 41 وصناعة آخر لزميله جوردي ألبا في الدقيقة 12، فيما لم يحالفه الحظ في تسجيل هدف آخر بالدقيقة 28 واصطدمت الكرة بالقائم، بينما سجل إيان فراي الهدف الثالث في الدقيقة 52.

وسجل هدف سياتل الوحيد عبيد فارجاس في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ميسي ليونيل ميسي انتر ميامي الدوري الأمريكي برشلونة

مواد متعلقة

ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على سياتل ساوندرز بثلاثية في الدوري الأمريكي (فيديو)

إيقاف سواريز وثنائي إنتر ميامي بعد أحداث كأس الدوريات (فيديو)

الأكثر قراءة

باعتها بـ 180 ألف جنيه وتم صهرها، ضبط أخصائية ترميم بتهمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

مفاجأة، إمام عاشور يستعد للرحيل عن الأهلي في يناير

لمس ظهر تشارلز مرتين ومشى أمامه، ترامب يخترق البروتوكول البريطاني ويهين الملك (فيديو)

تنسيق الأزهر 2025 علمي بنين، الطب 95% والصيدلة 92% والهندسة 89%

صرخوا وبكوا غضبًا، أمريكا تعتقل عسكريين رفضوا مساندة الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد غزة (فيديو)

انخفاض لليوم الثاني، سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025 أدبي بنات، الحد الأدنى للكليات

خدمات

المزيد

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5645 جنيها

ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجع أسعار الذهب في الأسواق، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

على رأسها إتمام الصلاة أربع ركعات، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الآخر

هل تواصل الزوجين عبر الفيديو كونفرانس يعتبر خلوة شرعية؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية رئيس الجمهورية في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاحات قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads