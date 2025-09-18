إنتر ميامي يتفق مع ميسي على تجديد تعاقده

اقترب نادي إنتر ميامي الأمريكي، من تجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ينتهي في ديسمبر المقبل، بعدما توصل الطرفان لاتفاق بتجديد التعاقد بشكل رسمي.

وكشفت شبكة ESPN عن توصل إنتر ميامي لاتفاق مع ميسي من أجل استمراره بالفريق لما بعد عام 2026، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن تجديد تعاقد ميسي قبل شهر أكتوبر.

ولعب ميسي مع إنتر ميامي هذا العام 29 مباراة في مختلف المسابقات وساهم في 34 هدفا، بعدما سجل 23 هدفا وصنع 11 آخرين.

وكانت تقارير إسبانية قد أشارت في وقت سابق إلى رغبة برشلونة في عودة ميسي من جديد قبل نهاية مشواره، خاصة أن النجم الأرجنتيني من ناشئي برشلونة بعدما انضم للنادي عام 2001 قادما من نيويل أولد بويز الأرجنتيني، ثم ظهر مع الفريق الأول عام 2004.

وشارك ميسي مع برشلونة في 778 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 672 هدفا وصنع 305 آخرين، ويعد هو الهداف التاريخي لبرشلونة بفارق 440 هدفا عن الإسباني سيزار وردريجيز، كما أنه أكثر من ارتدى قميص البلوجرانا بـ778 مباراة وبفارق 11 لقاء عن ملاحقه شابي هيرنانديز.

ويعد ميسي هو الهداف التاريخي لمباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بـ26 هدفا، كما توج مع برشلونة بالدوري الإسباني 10 مرات، وكأس الملك 7 مرات، والسوبر الإسباني 7 مرات، فيما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة أربع مرات، والسوبر الأوروبي ثلاث مرات، ومثله لكأس العالم للأندية.

بعد هذه المرحلة انتقل ليونيل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021، وقضى معه عامين فاز خلالهما بالدوري الفرنسي مرتين، قبل انتقاله إلى إنتر ميامي في صيف 2023.

ومع منتخب الأرجنتين حقق ميسي كأس العالم 2022، وكوبا أمريكا 2021 و2024، وكأس فيناليسيما 2022 على حساب إيطاليا.

ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على سياتل ساوندرز بثلاثية في الدوري الأمريكي

وقاد ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي، للفوز على نادي سياتل ساوندرز بنتيجة (3-1) في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ملعب تشيس ضمن منافسات الدوري الأمريكي الممتاز.

إنتر ميامي يفوز على سياتل في الدوري الأمريكي

وتألق ميسي بتسجيل هدف في الدقيقة 41 وصناعة آخر لزميله جوردي ألبا في الدقيقة 12، فيما لم يحالفه الحظ في تسجيل هدف آخر بالدقيقة 28 واصطدمت الكرة بالقائم، بينما سجل إيان فراي الهدف الثالث في الدقيقة 52.

وسجل هدف سياتل الوحيد عبيد فارجاس في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

