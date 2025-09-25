بحضور ميلانيا، الشرع يلتقي ترامب في نيويورك (صور)

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، خلال حفل الاستقبال الذي أقامه الأخير على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى اللقاء بين ترامب والشرع، بحضور السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب، التي ترافق زوجها الرئيس الأمريكي في نيويورك.

الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، وذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقامه الرئيس الأمريكي على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحضور عقيلته ميلانيا ترامب.#أحمد_الشرع#الجمعية_العامة_للأمم_المتحدة#أمريكا pic.twitter.com/Nupd9OBiQf September 24, 2025



ويعدُّ هذا اللقاء هو الثاني من نوعه بين ترامب والشرع، حيث سبق أن التقى الطرفان في المملكة العربية السعودية، في مايو الماضي

وكان لقاء الشرع وترامب، في العاصمة الرياض، الأول من نوعه بين رئيسين أمريكي وسوري، منذ 25 عامًا، وجرى على هامش القمة الخليجية الأمريكية.

