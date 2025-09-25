الخميس 25 سبتمبر 2025
خارج الحدود

بحضور ميلانيا، الشرع يلتقي ترامب في نيويورك (صور)

الشرع يلتقي ترامب
الشرع يلتقي ترامب في نيويورك، فيتو

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، خلال حفل الاستقبال الذي أقامه الأخير على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى اللقاء بين ترامب والشرع، بحضور السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب، التي ترافق زوجها الرئيس الأمريكي في نيويورك.


ويعدُّ هذا اللقاء هو الثاني من نوعه بين ترامب والشرع، حيث سبق أن التقى الطرفان في المملكة العربية السعودية، في مايو الماضي

وكان لقاء الشرع وترامب، في العاصمة الرياض، الأول من نوعه بين رئيسين أمريكي وسوري، منذ 25 عامًا، وجرى على هامش القمة الخليجية الأمريكية.

