ملتقى أولادنا يبرز مواهب ذوي القدرات الخاصة وإبداعاتهم (صور)

ملتقى أولادنا، فيتو

 تتابعت فعاليات الملتقى الدولى ‏التاسع لفنون ذوي القدرات الخاصة والذي تنظمه مؤسسة أولادنا برئاسة سهير عبد القادر ويحمل شعار “لونها بالفرحة”، وبرزت خلالها دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع من خلال إلقاء الضوء على مواهبهم الفنية والإبداعية في عروض فنية وثقافية متنوعة تعكس قدراتهم الاستثنائية وتساهم في نشر الوعي بأهمية دعمهم وتمكينهم.

فعلى المسرح الصغير اقيمت ندوة ثقافية بعنوان التكنولوجيا هى الحل واستعرضت دور الأدوات الحديثة والمتطورة فى خدمة المجتمع ومواجهة التحديات المعاصرة في عدة مجالات منها تعزيز التعليم عن بعد، حماية التراث الثقافي وغيرها، كما تم تناول مخاطر الاعتماد المفرط على التكنولوجيا منها فقدان الخصوصية، وانتهت إلى تأكيد أن الحل في خلق التوازن والتوعية وليس الرفض.

 

واحتضنت قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية ورشة النول، وشارك بها مجموعة من الأطفال ووفد من مدرسة حدائق المعادي القومية وخلالها تعلّم المشاركون كيفية استخدام النول في صناعة الحقائب والكوفيه والسجاد.

وفي أجواء مبهجة أقيمت ورشة التلوين تحت إشراف إيمان عزام، حيث شارك مجموعة من أولادنا في تلوين لوحة للفنان الكبير خالد سرور وقد أبدع الأطفال في استخدام الألوان وأظهروا حماسًا وسعادة كبيرة طوال الورشة.

وشهدت ساحة مركز الهناجر للفنون تابلهات استعراضية تفاعل معا حشد جماهيرى ونالت الاعجاب والاستحسان ادتها فرق فليكسي فيوجن (بولندا)، تومباس (كينيا)، استديو فولكلور (كولومبيا)، بانتو (أوغندا)، هنساني (سيريلانكا)، كنعان (فلسطين)، جمعية الفاروق (السودان).

