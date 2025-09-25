الخميس 25 سبتمبر 2025
مواعيد مباريات اليوم في بطولة العالم للكرة الطائرة بالفلبين

الكرة الطائرة، تستأنف اليوم الخميس منافسات الدور ربع النهائي من بطولة العالم للكرة الطائرة رجال، المقامة حاليا في الفلبين بمشاركة 32 منتخبًا.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

التشيك × إيران - 10:30 صباحًا | أون سبورت 1

أمريكا × بلغاريا - 3 عصرًا | أون سبورت 1

وشهدت مباريات الدور ربع النهائي تأهل منتخب إيطاليا للدور قبل النهائي بعد الفوز على بلجيكا بنتيجة (3-0)، وتأهل منتخب بولندا بعد الفوز على تركيا بنتيجة (3-0).

منتخب مصر يودع بطولة العالم

وودع المنتخب الوطني منافسات بطولة العالم المقامة حاليا في الفلبين من الدور الأول، بعد تحقيق فوز وحيد في دور المجموعات أمام منتخب إيران، ثم خسارتين متتاليتين أمام الفلبين وتونس.

أحمد سمير يقترب من قيادة منتخب مصر

على جانب آخر، تتجه النية داخل الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، نحو عدم تجديد تعاقد الإيطالي ماركو بونيتا المدير الفني لمنتخب الكرة الطائرة لفترة إضافية، وذلك بعد قيادة للفراعنة في منافسات بطولة العالم المقامة حاليا في الفلبين.

ويرى مسئولو اتحاد الكرة الطائرة أن المنتخب كان بإمكانه تقديم أداء أفضل من الذي ظهر عليه ببطولة العالم، وأن الفرصة كانت سانحة من أجل الذهاب بعيدا في المونديال، خاصة في ظل وجود مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة الطائرة، أن المنتخب حقق المستحيل في بطولة العالم بالفوز على منتخب إيران القوي صاحب التاريخ الطويل، وكان بإمكانه استكمال المسيرة وتحقيق العلامة الكاملة بالفوز على منافسين أضعف وهما الفلبين وتونس، لولا بعض الأخطاء الفنية وحالة عدم التركيز التي سيطرت على اللاعبين.

تكليف أحمد سمير بمهمة المدير الفني للمنتخب الوطني

ويدرس اتحاد الكرة الطائرة حاليا تكليف أحمد سمير بمهمة المدير الفني للمنتخب الوطني خلال المشاركة في دورة التضامن الإسلامي وكأس النخبة العربية، وعدم تجديد تعاقد المدير الفني الإيطالي ماركو بونيتا.

ونجح أحمد سمير في قيادة منتخب الشباب تحت 20 عاما لحصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت مؤخرا على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

