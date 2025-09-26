ما الفرق بين العفو الرئاسي والإفراج الصحي وفقا للقانون؟

في ميزان العدالة لا يقف القانون وحده حاكمًا، فثمة مساحة أوسع تمتد بين النصوص الجامدة وروح الإنسانية التي تعلو فوقها أحيانًا، حيث تلتقي السلطة بالرحمة، والقوة بالحكمة، فتنبثق فكرة « العفو» كأسمى تجليات الدول في علاقتها بمواطنيها.

عقوبات ردع الجرم

العقوبة خُلقت لردع الجرم، لكنها لا تُقصي دومًا إمكانية الغفران، ومن هنا يأتي العفو الرئاسي ليس فقط باعتباره فعلًا سياسيًا بقدر ما هو إنساني، وأداة سيادية تتجاوز الحسابات القانونية البحتة، لتفتح نافذة جديدة على مفاهيم التسامح وإعادة الدمج الاجتماعي، وتُعيد للدولة وجهها الأبوي الذي يوازن بين الردع والرحمة، وبين القانون والحكمة.

العفو الرئاسي

في كل مرة تُعلن فيها الدولة المصرية عن قرارات إفراج عن سجناء، تتصدر عبارتا «العفو الرئاسي» و«العفو الصحي» المشهد، لكن كثيرين لا يدركون أن الفارق بينهما ليس مجرد اختلاف في التسمية، بل هو اختلاف في الفلسفة القانونية والإجراءات والاعتبارات التي تحكم كل نوع.

العفو الرئاسي سلطة تقديرية بيد الرئيس

يرتبط الأول بإرادة سياسية عليا، ويخضع الثاني لحسابات طبية صارمة، فالعفو الرئاسي، هو أحد الصلاحيات التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية، وفقًا للمادة (155) من الدستور المصري، يحق له أن يُعفي أي محكوم عليه من تنفيذ العقوبة كليًا أو جزئيًا، أو أن يخفف من مدتها، دون أن يكون مقيدًا بسبب معين، ودون الحاجة إلى تبرير قانوني أو طبي.

ويصدر قرارات العفو غالبًا في المناسبات الدينية والوطنية الكبرى، مثل عيد الفطر وعيد الثورة وذكرى ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ويشمل مئات أو آلاف السجناء ممن ترى الدولة أن الإفراج عنهم لا يشكل خطرًا على المجتمع.

لجنة العفو الرئاسي



وتقوم لجنة العفو الرئاسي- التي أعيد تفعيلها-، بدور رئيسي في دراسة الحالات التي يمكن إدراجها ضمن قرارات العفو، حيث تراجع ملفات السجناء وتقارير سلوكهم خلال فترة الاحتجاز، وتنظر في البعد الاجتماعي والإنساني لكل حالة، قبل أن ترفع توصياتها النهائية إلى مؤسسة الرئاسة لاتخاذ القرار.



العفو الصحي



أما «العفو الصحي» فيأتي كحق قانوني مختلف تمامًا في طبيعته وأهدافه. فالقانون المصري وتحديدًا في المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية، وقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 (المواد 36 و52)، أجاز الإفراج عن أي سجين إذا أثبتت التقارير الطبية أن حالته الصحية تشكل خطرًا على حياته، أو أن استمرار حبسه قد يؤدي إلى وفاته، أو أن علاجه غير ممكن داخل السجن.

مراحل العفو الصحي



ويبدأ طريق العفو الصحي بتقرير من طبيب السجن يُحيل الحالة إلى لجنة طبية متخصصة تابعة لوزارة الداخلية أو وزارة الصحة. وإذا أكدت اللجنة أن بقاء السجين خلف القضبان يعرض حياته للخطر، يُحال الملف إلى مصلحة السجون ثم النيابة العامة، التي ترفع بدورها التوصية إلى الجهة المختصة لاتخاذ القرار النهائي.



تعقيدات إجراءات العفو الصحي

غير أن هذا المسار لا يخلو من التعقيد، فالإفراج الصحي كثيرًا ما يصطدم بتشكيك في التقارير الطبية أو بطول الإجراءات الإدارية، وقد تُرفض الطلبات، حتى في حالات الأمراض المزمنة أو الخطيرة مثل السرطان والفشل الكلوي وأمراض القلب.

قضاء جزءًا من العقوبة

كما يشترط القانون في بعض الحالات، أن يكون السجين قد قضى جزءًا من عقوبته، وألا يكون محكومًا عليه في جرائم معينة مثل الإرهاب أو القتل العمد، ما يضيق دائرة المستحقين لهذا النوع من الإفراج.



اعتبارات أمنية

تلعب الاعتبارات الأمنية، إلى جانب العوامل القانونية والطبية، دورًا مؤثرًا في القرارين، وإن كان بدرجات مختلفة، ففي حين أن العفو الرئاسي بطبيعته قرار سياسي يخضع لرؤية الدولة وتقديراتها للأمن العام، فإن العفو الصحي –رغم طابعه الإنساني– لا يخلو من الحذر الأمني.



أهداف العفو الرئاسي والصحي

العفو الرئاسي يستند في جوهره إلى سلطة الدول في ممارسة الرحمة والتسامح أو في تحقيق مكاسب سياسية واجتماعية، أما العفو الصحي فيعكس التزام الدول بواجبها الإنساني في حماية الحق في الحياة وضمان الرعاية الصحية حتى خلف القضبان. الأول يمكن أن يشمل أي سجين ترى الدولة أنه يستحق فرصة جديدة، بغض النظر عن وضعه الصحي، بينما الثاني لا ينظر إلا إلى الحالة الطبية وما تمثله من خطر حقيقي على حياة السجين.



العفو الرئاسي والصحي يشتركان في النتيجة النهائية –خروج السجين- لكنهما يختلفان جذريًا في الدوافع والأسس القانونية والإجرائية. الأول قرار سياسي يمارسه الرئيس بإرادته المنفردة.

