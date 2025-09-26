هل ينهي قانون العمل الجديد فوضى العقود غير المكتوبة ؟

منذ عقود ظلّت عقود العمل في مصر واحدة من أكثر القضايا إشكالية بين العمال وأصحاب الأعمال. آلاف النزاعات وصلت إلى المحاكم بسبب غياب التوثيق أو غموض البنود، لتتحول العلاقة الإنتاجية إلى صراع قانوني طويل. ومع اتساع سوق العمل وتزايد العمالة في القطاعات الخاصة، بدا واضحًا أن صياغة تشريع جديد لم تعد رفاهية بل ضرورة لحماية الطرفين وضبط العلاقة التي تمس صميم الاقتصاد الوطني.

مهام قانون العمل الجديد

في هذا السياق جاء قانون العمل الجديد يغلق باب الفوضى التي لطالما أحاطت بـ عقود العمل. القانون حسم بشكل قاطع حالات اعتبار العقد «غير محدد المدة» منذ لحظة إبرامه، إذا لم يكتب أصلًا، أو إذا خلا من تحديد مدة زمنية، أو إذا استمر تنفيذه بعد انتهاء مدته دون تجديد مكتوب. هذه النقاط تمثل خطوة أساسية نحو إرساء الشفافية في العلاقة التعاقدية.

لكن الأهمية الأكبر للقانون تتجلى في نصوصه الضامنة لـ حقوق العمال، فقد ألزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل بأربع نسخ رسمية باللغة العربية، تسلم نسخة منها للعامل وتحفظ أخرى لدى الجهة الإدارية المختصة، في محاولة لإغلاق الثغرات التي كانت تستغل لإهدار حقوق العاملين.

كما نص على أن للعامل، حتى في غياب عقد مكتوب، الحق في إثبات علاقة العمل وجميع ما يترتب عليها من حقوق بكافة طرق الإثبات، هنا يظهر البعد الإنساني للتشريع، الذي لا يكتفي بالتقنين بل يضع العدالة الاجتماعية كأولوية.

أولويات العدالة الاجتماعية

وقانون العمل الجديد يحمي الأجر ويعزز العدالة الاجتماعية، حيث نص على زيادات سنوية منتظمة وربط الحد الأدنى للأجور بالمتغيرات الاقتصادية، في إشارة إلى محاولة المشرع مواكبة التضخم وحماية القدرة الشرائية للعمال، وهذا البند يضع القانون في قلب معركة الاقتصاد اليومي للمصريين، ويعطي إشارة إلى أن الإصلاح التشريعي لم يعد مجرد نصوص جامدة بل وسيلة لحماية معيشة الأسر.

وبينما يرى خبراء أن القانون سيقلل من النزاعات التي طالما استنزفت المحاكم العمالية، يذهب آخرون إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في آلية التنفيذ والرقابة. فالنصوص وحدها لا تكفي، بل لا بد من جهاز إداري قادر على التطبيق العادل والسريع. ومع ذلك، يبقى دخول هذا القانون إلى حيز التنفيذ خطوة كبيرة نحو استقرار سوق العمل وتنظيم العلاقة بين أطرافه، في لحظة اقتصادية تحتاج فيها مصر إلى استثمار كل طاقاتها البشرية بشكل آمن ومستدام.

