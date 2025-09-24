ماجد عبد الفتاح عن تعطل السلم الكهربائي بالأمم المتحدة: ترامب مبيدفعش الصيانة (فيديو)

علق السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، على واقعة التوقف المفاجئ للسلم الكهربائي بالأمم المتحدة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى لدى وصولهما مبنى الأمم المتحدة فى نيويورك، ساخرا: "ترامب مبيدفعش مصاريف الصيانة".



وقال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع على فضائية "MBC مصر": “إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق على واقعة توقف السلم الكهربائي، بقوله: ”احنا مبندفعش الميزانية والمقدرة 25% للمنظمة".



وكشف رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، أن أغرب واقعة هى تعطل طابعة الأمم المتحدة، والتى هى بحوزة البعثة الأمريكية والمنوط بها الإشراف على الطابعة وصيانتها.



فصل فوري

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض قد دعت إلى "فصل فوري" لأي شخص قد يكون تسبّب بتوقف مفاجئ لسلم كهربائي لدى وصول الرئيس دونالد ترامب إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وجاء في منشور للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت على منصة إكس "إذا قام شخص ما في الأمم المتحدة عمدًا بإيقاف السلم الكهربائي عندما استخدمه الرئيس والسيدة الأولى، فيجب فصله فورًا وفتح تحقيق".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريح لوكالة فرانس برس "إن شخصًا كان أمام الرئيس فعّل عن غير قصد آلية الأمان"، لافتًا إلى أن السلَّم أعيد تشغيله لاحقًا.

وقبل إلقائه كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، صعد ترامب خلف زوجته ميلانيا على سلم كهربائي سرعان ما توقّف.

وحافظ الرئيس والسيدة الأمريكية الأولى على توازنهما ثم صعدا السلّم.

وسبّبت الحادثة انزعاجا كبيرا لترامب الذي يبدي حساسية كبرى حيال أي خلل خلال إطلالاته العلنية.



وفي كلمته، قال ترامب "شيئان قدّمتهما الأمم المتحدة لي هما سلّم كهربائي سيء وشاشة تلقين سيئة"، مشيرا إلى حادثة تقنية وقعت قبيل خطابه.

وبهذا الصدد قال المتحدث باسم المنظمة "لا تعليق لدينا لأن شاشة التلقين الخاصة بالرئيس الأميركي يديرها البيت الأبيض".

ولاحقا اشتكى ترامب من هذه الأعطال في منشور على تروث سوشيال.



وأرفقت ليفيت منشورها على إكس بمقتطف من مقالة لصحيفة ذا تايمز تفيد بإشارة موظفين في الأمم المتحدة من باب المزاح إلى احتمال إيقاف السلالم الكهربائية والمصاعد لدى وصول الرئيس الأمريكي.

