بعد استخراج كارنيهات الأعضاء المنتخبين، تعرف على موعد الإعلان عن أسماء المعينين بالشيوخ

مع انتهاء نحو 190 عضوا بمجلس الشيوخ من الأعضاء المنتخبين بمجلس الشيوخ من استخراج كارنيهات العضوية، يترقب الشارع السياسي الآن إعلان أسماء المعينين بمجلس الشيوخ 2025، حيث لم يتبق غير الإعلان عن أسماء النواب المعينين وعددهم 100 نائب، يعينهم رئيس الجمهورية.

موعد إعلان أسماء النواب المعينين في مجلس الشيوخ

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هذه الأسماء في الفترة المقبلة وحتى قبيل بدء دور الانعقاد الأول لـ مجلس الشيوخ في النصف الثانى من شهر أكتوبر المقبل.

قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 نائب في مجلس الشيوخ

ونظم قانون مجلس الشيوخ ضوابط تعيين رئيس الجمهورية 100 نائب يمثلون ثلث عدد أعضاء المجلس.

التساوي في الحقوق والواجبات بين أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين والمعينين

وأكد القانون، أنه لا فارق بين عضو مجلس الشيوخ المعين أو المنتخب، حيث المادة 29 من قانون مجلس الشيوخ على: يتساوى العضو المعين والعضو المنتخب، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ فى الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

ضوابط التعيين في مجلس الشيوخ

وحدد القانون ضوابط التعيين في مجلس الشيوخ، وكذلك الموعد المحدد لإعلان الأسماء، حيث تنص المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ على: يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

شروط يجب توافرها في المعينين بمجلس الشيوخ

1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2. ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4. ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ فى الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

5. أن تخصص (10) من المقاعد على الأقل للمرأة.

ضوابط التعامل حال خلو مقعد عضو مجلس الشيوخ المعين

كما تنص المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

تشكيل مجلس الشيوخ 2025

جدير بالذكر، أن تشكيل مجلس الشيوخ، 300 عضوا، بواقع 200 بالانتخابات، 100 بنظام القائمة النسبية المغلقة، و100 بالنظام الفردي، و100 يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية.

