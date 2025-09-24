مصادرة 44 جهاز صوت وسماعة في حملات للتصدي للتلوث السمعي بالدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية حملات مكثفة للتصدي للتلوث السمعي ومصادرة مكبرات الصوت، حيث تم ضبط ومصادرة 44 جهاز صوت وسماعة في مراكز المحافظة.

حملات مكثفة بمراكز الدقهلية للتصدي بمكبرات الصوت

وتابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم جهود المراكز والمدن والأحياء، في التصدي لظاهرة التلوث السمعي، والتي تم خلالها ضبط ومصادرة 44 من أطقم الصوت والأجهزة المخالفة، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات مهما كان نوعها أو موقعها، ومنع كافة أشكال الإزعاج والتلوث السمعي.

وكان محافظ الدقهلية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحركة سير التكاتك ومنع استخدام أي مكبرات صوت بالشوارع والتسبب في إزعاج المواطنين، كما أكد على المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها في الحال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أو مخالفات أولا بأول، بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية.

مصادرة سماعات مون هو في حمل. بالمنزلة

وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قام الدكتور حسن عزام رئيس مركز ومدينة المنزلة، بمتابعة أعمال حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة، بمشاركة نواب رئيس المدينة وإدارة الإشغالات والحملة الميكانيكية والإدارات المعنية، أسفرت عن ضبط ومصادرة، 8 سماعات متنوعة.

حملة مكبرة على مكبرات الصوت والتلوث السمعي بميت غمر

وفي مركز ومدينة ميت غمر تابع اللواء أنور عثمان رئيس المركز والمدينة، أعمال حملة مكبرة على مكبرات الصوت والتلوث السمعي، بإشراف نواب رئيس المدينة والفريق التنفيذي برئاسة المركز، أسفرت عن مصادرة 20 مكبر صوت متنوعة، شملت 16 جهاز بازوكا، 4 تابلوه، وذلك بنطاق قرية كوم النور وشوارع مدينة ميت غمر.

بني عبيد تتصدر بمكبرات الصوت

وقام الأستاذ هاني أحمد رئيس مدينة بني عبيد، بمتابعة حملة على التكاتك، بإشراف نواب رئيس المدينة، وإدارة الإشغالات والإدارات المعنية، وتم خلالها ضبط ومصادرة، 3 طقم صوت، وجهاز بازوكا، وجهاز جي ام بشوارع المدينة، كما قام المحاسب نادر محي الدين رئيس مركز ومدينة الجمالية بمتابعة حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة، أسفرت عن ضبط ومصادرة، 2 جهاز بازوكة، 4 سماعة.

حملة بالمطرية علي التكاتك

وفي مركز ومدينة المطرية قام أشرف عبد الواحد بمتابعة أعمال حملة على التكاتك وأجهزة التلوث السمعي بشوارع المدينة، بإشراف نواب رئيس المدينة وإدارة الإشغالات والحملة الميكانيكية والإدارات المعنية، أسفرت عن ضبط ومصادرة، 5 جهاز بازوكا كبير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات في جميع المراكز المذكورة.

الإدارة العامة للإعلام والعلاقات

