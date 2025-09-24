الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير الاستثمار: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير

المهندس حسن الخطيب
المهندس حسن الخطيب

أكد الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة أجرت تغييرات جوهرية في ملف التجارة مقارنة بالسنوات الماضية.

التجارة ليست مجرد تبادل سلع

 وأشار الخطيب إلى أن «التجارة ليست مجرد تبادل سلع، بل هي عنصر أساسي في تحسين مناخ الاستثمار، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، وهدفنا هو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير، وهو ما يتطلب منظومة تجارة على أعلى مستوى من الكفاءة».

 

وأضاف وزير الاستثمار، في لقاء مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة DMC، أن مصر كانت تتعامل مع التجارة من منظور تقليدي، ضاربًا مثالًا بزمن الإفراج الجمركي عن الشحنات المستوردة، والذي كان يستغرق فى حدود 16 يومًا عند بدء عمله في الوزارة، في حين أن دولًا كثيرة حول العالم اختزلت هذه العملية إلى ساعات فقط، وهو ما وصفه بأنه «يتطلب ثورة في المفاهيم والإجراءات».

 

