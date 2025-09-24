الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير الاستثمار: 93% من الواردات ضرورية للاقتصاد

المهندس حسن الخطيب
المهندس حسن الخطيب

أكد  الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن ملف التجارة يُعد محورًا أساسيًا مرتبطًا بالاستثمار، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير عبر رفع كفاءة منظومة التجارة. 

مشكلات الاستيراد

وأكد أن التعامل السابق مع التجارة كان يركز على مشكلات الاستيراد بسبب أزمة العملة، وهو ما أدى إلى إطالة فترة الإفراج الجمركي لتصل إلى نحو 16 يومًا، بينما تتحول دول أخرى من الأيام إلى الساعات في هذا الإطار.

 

وأضاف وزير الاستثمار، في لقاء مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة DMC، أن التحدي الحقيقي ليس في الاستيراد بحد ذاته، بل في كيفية إدارته.

 

%93 من الواردات ضرورية للاقتصاد

وأوضح أن تحليل هيكل الاستيراد في مصر يكشف أن 83% منه يتعلق بمستلزمات إنتاج تدخل في الصناعات محلية، إما للاستهلاك أو التصدير، في حين تمثل السلع الأساسية 10% فقط، مثل القمح والمنتجات الغذائية، أي أن 93% من الواردات ضرورية للاقتصاد، وأي تأخير أو زيادة في تكلفتها ينعكس سلبًا على تكلفة الإنتاج، وبالتالي على القدرة التنافسية للصادرات والأسعار المحلية». 

وأشار إلى أن أي قيود على الاستيراد ترفع تكلفة المنتج المحلي وتضعف تنافسيته في الأسواق الخارجية، في حين يتحمل المستهلك المحلي التكلفة.
 

الدكتور حسن الخطيب حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الاستثمار الاستثمار والتجارة الخارجية أسامة كمال الافراج الجمركي الإعلامي أسامة كمال التجارة الخارجية

