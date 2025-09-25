الخميس 25 سبتمبر 2025
"البحوث الإسلامية" يعقد اليوم اللقاء الـ 29 من فعاليات مبادرة معا لمواجهة الإلحاد

الدكتور محمد الجندي
الدكتور محمد الجندي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، فيتو

يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشَّريف، اليوم الخميس، اللقاءَ التَّاسع والعشرين مِنْ فعاليَّات مبادرة #معًا_لمواجهة_الإلحاد).

 

مظاهر الإعجاز العِلمي في أمَّة النَّمل في القرآن الكريم

ويستضيف هذا اللقاء -الذي يُعقَد افتراضيًّا عَبْر منصَّة (تليجرام) تحت عنوان: (مظاهر الإعجاز العِلمي في أمَّة النَّمل في القرآن الكريم)- أ.د. مصطفى إبراهيم حسن، الأستاذ في كليَّة العلوم بجامعة الأزهر وعضو لجنة الإعجاز العِلمي بمجمع البحوث الإسلاميَّة؛ وذلك في إطار الجهود المستمرَّة للأزهر الشريف بجميع قطاعاته تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، للتصدِّي لظاهرة الإلحاد التي أصبحت تشكِّل خطرًا يهدِّد الهُويَّة الدِّينيَّة والقِيَم الأخلاقيَّة.

تأهيل الوعَّاظ والواعظات وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة

وتسعى هذه اللقاءات -التي تُعقَد أسبوعيًّا بالتَّوازي مع برامجَ متنوِّعةٍ لتأهيل الوعَّاظ والواعظات وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمواجهة هذا الفِكر المنحرِف وبما يدعم التَّواصل الفعَّال مع الجمهور- إلى تقديم الدَّعم العِلمي والتوعوي لصدِّ الشُّبُهات التي تُروَّج بشكلٍ مكثَّفٍ عَبْر قنواتٍ ومواقعَ إلكترونيَّةٍ تعمل على نَشْر الإلحاد والانحلال الفِكري والأخلاقي.

 

وتُعقَد هذه اللقاءات بإشراف أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وأ.د. محمد الجندي، الأمين العام لـمجمع البحوث الإسلامية، ومتابعة الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات.

