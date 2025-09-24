الأربعاء 24 سبتمبر 2025
محمد بهاء أبو شقة ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"

محمد بهاء أبو شقة،
محمد بهاء أبو شقة، فيتو

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي مقدم برنامج “واحد من الناس”، المحامي الشهير محمد بهاء أبو شقة في لقاء يذاع يومي السبت والأحد المقبلين على شاشة قناة الحياة.

ويكشف أبو شقة خلال اللقاء أسرار القضايا التي هزت الرأي العام، ورسالته وتجربته مع القانون والعدالة.

ويتحدث أبو شقة خلال الحلقة عن نشأته ودور الأسرة في حياته، ووالده بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، وما قدمه له من مساندة ودعم.

برنامج واحد من الناس

برنامج “واحد من الناس” يقدمه الإعلامي عمرو الليثي من السبت إلى الإثنين على شاشة قناة الحياة في تمام التاسعة والنصف مساءً.

 

عمرو الليثي الإعلامي عمرو الليثي برنامج واحد من الناس قناة الحياة

