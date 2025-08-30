وزير المالية ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة خاصة من برنامجه واحد من الناس علي شاشة قناة الحياة، الدكتور أحمد كجوك وزير المالية.

ويعرض اللقاء قريبا، ويتحدث وزير المالية خلاله عن أهم الملفات على أجندة الوزارة خلال الفترة المقبلة، كما يتحدث عن بعض الموضوعات الخاصة والمرتبطة بحياته الشخصية.

برنامج واحد من الناس

برنامج “واحد من الناس” يعرض من السبت إلى الإثنين على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، من تقديم الإعلامي عمرو الليثي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.