وزير المالية ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"

وزير المالية، فيتو
وزير المالية، فيتو

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة خاصة من برنامجه واحد من الناس علي شاشة قناة الحياة، الدكتور أحمد كجوك وزير المالية.

ويعرض اللقاء قريبا، ويتحدث وزير المالية خلاله عن أهم الملفات على أجندة الوزارة خلال الفترة المقبلة،  كما يتحدث عن بعض الموضوعات الخاصة والمرتبطة بحياته الشخصية.

 

برنامج واحد من الناس

 

برنامج “واحد من الناس” يعرض من السبت إلى الإثنين على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، من تقديم الإعلامي عمرو الليثي.

 

