من القلب للناس، حكايات عن ذكريات عكاشة وعبد الحافظ في "واحد من الناس"

في حلقة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس" على شاشة قناة الحياة، في التاسعة والنصف مساء الإثنين المقبل، يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، الفنان محمد إسماعيل عبد الحافظ نجل المخرج الكبير "إسماعيل عبد الحافظ"، والإذاعية نسرين عكاشة، ابنة الكاتب "أسامة أنور عكاشة ".

الكاتب أسامة أنور عكاشة والمخرج إسماعيل عبد الحافظ

وتتناول الحلقة الحديث عن رموز الدراما المصرية والعربية "أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبد الحافظ"، والذين أثروا الشاشة بأهم وأفضل الأعمال الفنية وتركوا ميراثًا فنيًا ضخمًا، وساهما في الارتقاء بالدراما المصرية والعربية، وكيف كان هناك تواصل مشترك بينهما وهما من أبناء محافظة كفر الشيخ وتشاركا بمراحل التعليم المختلفة.

إضافة إلى سرد كواليس البداية في عالم الفن والانطلاقة الكبرى من خلال مسلسل 'الشهد والدموع' والذي حقق نجاح كبير عند عرضه، وعن مسلسل "ليالي الحلمية"، كما يتحدثان عن كواليس وأسرار تذاع لأول مرة عن الثنائي "عكاشة وعبد الحافظ".

و كيف كان أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبد الحافظ يصران على أن أجرهما لا يقل عن أجر بطل العمل؟ وأيضًا الورق الذي يكتبه أسامة أنور عكاشة لا أحد يغيره أو يعدل به ولا حتى المخرج، وكان هذا اتفاق بينهما.

كما يفجر نجلي أسامة انور عكاشة وإسماعيل عبد الحافظ مفاجأة بأن بطلا مسلسل "ليالي الحلمية" "يحيى الفخراني وصلاح السعدني" لم يكونا مرشحين لبطولة العمل، بل كان محمود ياسين وسعيد صالح هما المرشحين لبطولة 'ليالي الحلمية، وأثناء تصوير المسلسل تم اكتشاف الوجه الجديد محمد إسماعيل عبد الحافظ، وكيف كانت البداية وعلاقته بوالده المخرج، ودور المؤلف الكبير أسامة أنور عكاشة وعلاقته به.

كما يستناول الحديث مسلسل "أرابيسك" والذي كان مرشحا لبطولته النجم عادل إمام، ورفض عكاشة وقتها أي تعديلات على السيناريو ليسند الدور إلى صلاح السعدني، وأسباب غضب سهير المرشدي ودلال عبد العزيز من أسامة أنور عكاشة، وكيف كانا عكاشة وعبد الحافظ له رؤيتهما فيما يتعلق بأنه "ما عندهمش نجم خالص' والكل يبدع داخل العمل من خلال رؤيتهم.

أيضا سيتحدثان أيضا عن الجانب الإنساني، وعلاقتهما داخل المنزل والتعامل داخل الأسرة ومدى تأثيرهما في تربية الأبناء، ويتحدثان عن المرض والوفاة لنجمي الدراما المصري وكواليس تذاع لأول مرة عن أصعب اللحظات.

