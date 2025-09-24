الأربعاء 24 سبتمبر 2025
دين ودنيا

ما هو حكم الشرع في الأحلام السيئة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

محمود شلبي، فيتو

رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المواطنين، من مركز دمنهور ويدعى سعيد، قال فيه: "ما هو حكم الشرع فى الأحلام السيئة؟".


وقال خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "إن الأحلام لا دخل للإنسان فيها، ولا اختيار له، وبالتالي، لا آثم عليه، فهناك ضوابط على ترتب الآثم".


وأضاف: "هناك أشياء يفعلها الإنسان وهى فى علم الحرام ويكون قاصد على القيام بها، والإنسان أثناء الحلم مرفوع عنه القلم، وهو لا يختار الأحلام، ولذلك لا يحاسب عليها".


وأوضح لا يجب على الأنسان أن ينشغل بما يشاهده من أحلام أثناء نومه، والإنسان طبيب نفسه كما يقال، والشرع يقول إذا رأيت رؤية حسن فعلي الإنسان أن يحمد الله عليها، وإذا رأى أحلاما سيئة فعليه بالاستغفار والاستيعاذ بالله، وعدم التفكير، فالأحلام لا تقدم ولا تؤخر خاصة وإن كانت سيئة.
 

