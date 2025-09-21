على طريقة "حب في الزنزانة"، رونالدو يغازل جورجينا خلال مباراة النصر والرياض (فيديو)

على طريقة فيلم “حب في الزنزانة” للزعيم عادل إمام والفنانة سعاد حسني، أظهرت لقطة عفوية مغازلة كريستيانو رونالدو بخطيبته جورجينا رودريجيز بمباراة النصر أمام الرياض أمس السبت، ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي.



وفرض رونالدو نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين ساهم بهما في فوز "العالمي" بنتيجة كبيرة 5-1، لكن الأضواء لم تقتصر على أدائه داخل الملعب، بل امتدت إلى لحظة إنسانية خارجه.

وحرصت جورجينا وأطفالهما لدعم رونالدو وتشجيعه بمدرجات ملعب "الأول بارك" في الرياض، وأظهرت اللقطات المصورة لحظة تبادل التحية بين "الدون" وجورجينا وأطفاله قبل انطلاق المباراة.

كريستيانو رونالدو يتبادل التحايا مع عائلته 💛👨‍👩‍👧‍👦#النصر_الرياض pic.twitter.com/6eNmsAbbMV — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) September 20, 2025

ولم تخف جورجينا إعجابها بشريك حياتها، فما إن سجل الهدف الثالث للنصر حتى وقفت مصفقةً له بحرارة، في لفتة عفوية نالت إشادة واسعة من الجماهير.

وعلق الحساب الرسمي لقنوات "ثمانية" السعودية على لقطات رونالدو مع جورجينا خلال لقاء النصر والرياض قائلا:"كريستيانو رونالدو يتبادل التحايا مع عائلته!".

في حين جاءت باقي تعليقات المتفاعلين كالتالي:"احتفال في الملعب واحتفال في المدرجات.. كريستيانو رونالدو يسجل ويشير إلى أسرته المتواجدة في مدرجات الأول بارك.. فوز وتيفو وجورجينا حاضره.. ليلة نصراوية سعيدة.. مبروك.. الأسطورة كريستيانو رونالدو يحيي عائلته من المدرجات، رونالدو يهدي الهدف الرائع إلى جورجينا وأطفاله واحتفاله معهم".

