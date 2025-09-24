تعرض طائرة وزيرة الدفاع الإسبانية للتشويش أثناء تحليقها قرب منطقة روسية

أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية أن طائرة عسكرية إسبانية تقل وزيرة الدفاع مارجريتا روبلس تعرضت لخلل في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، صباح اليوم الأربعاء، أثناء تحليقها بالقرب من منطقة كالينينجراد الروسية في طريقها إلى ليتوانيا، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وإلى جانب روبلس، كانت الطائرة تقل أقارب طيارين إسبان يشاركون في مهمة الدفاع الجوي الجديدة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) على حدودها الشرقية، والتي أُطلقت في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن أسقطت بولندا طائرات مسيرة انتهكت مجالها الجوي.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسبانية في بيان، اليوم الأربعاء، أن الوحدة الإسبانية، المعروفة باسم مهمة فيلكاس (والتي تعني الذئب)، اعترضت الأسبوع الماضي ثماني طائرات روسية تعمل فوق بحر البلطيق.

وكان من المقرر أن تعقد روبليس اجتماعًا ثنائيًا مع نظيرها الليتواني دوفيل ساكاليني خلال زيارة لقاعدة سياولياي الجوية صباح الأربعاء، وفقًا لأجندة الحكومة الإسبانية.

يأتي هذا الحادث في أعقاب حادث آخر تعرض فيه نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لطائرة تقل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للتشويش أثناء توجهها إلى بلغاريا في 31 أغسطس.

وصرح متحدث باسم الاتحاد الأوروبي بأن السلطات البلغارية تشتبه في أن الحادث ناجم عن تدخل روسي.

كما سبق أن اتهمت إستونيا وجارتها فنلندا روسيا بالتشويش على أجهزة الملاحة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في المجال الجوي للمنطقة.

ونفت روسيا التدخل في شبكات الاتصالات والأقمار الصناعية.

تحتوي معظم الطائرات الحديثة على مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار والمصادر لتحديد مواقعها، بالإضافة إلى نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، مما يعني أنها قادرة على الطيران في حال وجود أي تداخل.

