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أخبار مصر

وزير العدل يصدر قرارًا بتعيين سناء عفيفي الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الشهر العقاري
الشهر العقاري
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أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 2192 لسنة 2025، والذي يقضي بتجديد ندب  سناء محمود محمد عفيفي، الأمين المساعد بمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، للقيام بأعمال الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لمدة ستة أشهر.

كما نص القرار على إسناد مهام رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق إلى سناء عفيفي، وذلك إلى جانب مهامها الأصلية، ولمدة ستة أشهر أيضًا، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار العمل بالمصلحة وتعزيز الأداء الإداري خلال الفترة المقبلة.

وجاء القرار استنادًا إلى القوانين المنظمة لعمل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى ضوء ما عرضه مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، بشأن سير العمل داخل المصلحة والإجراءات المتعلقة بشغل بعض المناصب القيادية.

 

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 24 مارس 2025، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه فورًا.

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الشهر العقاري الشهر العقاري والتوثيق المستشار عدنان فنجري وزير العدل

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