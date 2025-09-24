الأربعاء 24 سبتمبر 2025
تأجيل نظر استئناف المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين إلى آخر الجلسة

بدأت منذ قليل رابع جلسات الاستئناف المقدم من المتهم بهتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، على الحكم بحبسه بالسجن المؤبد، وذلك عقب تأجيلها السبت الماضي بسبب طلب دفاع المتهم ضم أوراق قضية المتهمة “ن ق” لأوراق القضية. 

الاطلاع على التحقيقات الواردة من نيابة أمن الدولة العليا 

وقررت محكمة استئناف جنايات دمنهور الدائرة الثالثة المنعقدة بايتاي البارود تأجيل نظر الدعوى لآخر الجلسة لتمكين دفاع المدعين بالحق المدني والمتهم من الاطلاع على التحقيقات الواردة من نيابة أمن الدولة العليا، بخصوص قضية المتهمة نهال قطب، وعقب ذلك يبدي طرفا الدعوى طلباتهما ودفاعهما فى ضوء الاطلاع على أوراق القضية.   

جاء ذلك بحضور المتهم بهتك عرض الطفل ياسين، (صبري. ك.ج.ا)، 79 عاما،، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور.

 

