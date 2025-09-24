تحرير 161 مخالفة خلال حملات تموينية بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية بقيادة علي حسن حملات رقابية مفاجئة ومكثفة على المخابز البلدية والأسواق بمراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 161 مخالفة تموينية متنوعة، وضبط 268 بطاقة تموينية مُجمَّعة تم استخدامها بالمخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال جميع الوقائع.

حملات تموينية مكثفة في الدقهلية

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأكد “مرزوق” أن حماية حقوق المواطنين تظل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، مشددًا على أن أي تلاعب بالدقيق المدعم أو بأوزان الخبز لن يتم التسامح معه على الإطلاق، قائلًا: "التلاعب في رغيف الخبز المدعم هو مساس مباشر بقوت المواطن البسيط، ولن نتهاون مع أي مخالف مهما كان حجمه أو موقعه."

وقال "المحافظ" الحملات المفاجئة مستمرة صباحًا ومساءً بكامل قوة الأجهزة التنفيذية والرقابية، لضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية وجودة الإنتاج، لافتًا إلى أن الإجراءات القانونية تُطبق فورًا على كل من يثبت تورطه في أي تجاوز، دون أي استثناءات.

تشديد الرقابة لا يقتصر على المخابز فقط

وأشار "مرزوق" إلى أن تشديد الرقابة لا يقتصر على المخابز فقط، بل يمتد أيضًا إلى الأسواق لمتابعة الأسعار وجودة السلع الغذائية، بهدف مواجهة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه كاملًا، مضيفًا: "واجبنا أن نوفر سلعة آمنة، بجودة عالية، وبالسعر العادل، حفاظًا على حقوق المواطنين وتعزيزًا للعدالة الاجتماعية."

ومن جانبه قال علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن الحملات استهدفت المرور على 6 إدارات تموينية هي: (دكرنس – مركز ميت غمر – طلخا – أجا – بلقاس – السنبلاوين)، وأسفرت عن تحرير 143 مخالفة مخابز، شملت: ( إنتاج خبز ناقص الوزن - عدم الالتزام بالمواصفات القياسية - تدني مستوى النظافة - التصرف في الدقيق المدعم - توقف بعض المخابز عن الإنتاج دون إذن مسبق ).

وأوضح "وكيل وزارة التموين " أن الحملات ضبطت 268 بطاقة تموينية مجمعة، تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك تحت إشراف الأستاذ ياسر السعودي مدير إدارة الرقابة التموينية.

18 مخالفة متنوعة في حملات علي الأسواق

وفيما يتعلق بالأسواق، أضاف "وكيل الوزارة" أن الحملات أسفرت عن 18 مخالفة متنوعة شملت: سلعًا مجهولة المصدر، البيع بأزيد من السعر الرسمي، عدم الإعلان عن الأسعار، الغش التجاري، واستخدام أسطوانات بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، كما تم ضبط كميات كبيرة من المضبوطات بمركز ومدينة ميت غمر منها: ( 5 طن مازوت - 5 كجم لحم و5 كجم كبدة غير صالحة - 5 شكاير دقيق - 40 كجم زيت بدون فواتير - 6 أسطوانات بوتاجاز بدون ترخيص.

