وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط (فيديو)

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة (168) من كلية الضباط الاحتياط دفعة الشهيد مقدم حسن محمد عبد الخالق والذى استشهد خلال حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من المحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وقدامى مديرى كلية الضباط الاحتياط وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة والإعلاميين وأسر الخريجين.

بدأت مراسم الاحتفال بعرض المهارات الرياضية وفنون الدفاع عن النفس والقتال المتلاحم والتى عكست الكفاءة البدنية والقتالية والمهارة العالية التي اكتسبها الطلبة طوال مدة دراستهم بالكلية، أعقبها عرض المهارات الفنية باستخدام السلاح، تلا ذلك عرض عدد من الأنشطة البحثية والابتكارات التى نفذها طلبة الكلية والتى تهدف إلى مواكبة التطور العلمى فى مختلف المجالات.

واختتمت العروض بالعرض العسكري شارك فيه مجموعات من طلبة الكلية يتقدمهم حملة الأعلام، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد تكريمًا لروح شهداء الوطن الأبرار.

تكريم أسرة المقدم حسن محمد عبد الخالق

وعقب إعلان كبير المعلمين بكلية الضباط الاحتياط نتيجة التخرج، أعلن مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، ثم قام الفريق أول عبد المجيد صقر بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم السيد رئيس الجمهورية تقديرًا لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة فى الكلية، تلى ذلك تكريم أسرة المقدم حسن محمد عبد الخالق، وردد الخريجون قسم الولاء.

وألقى اللواء بهاء السيد عبد الرحيم مدير كلية الضباط الاحتياط كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة وتوفير كافة الإمكانات العلمية والثقافية لإعداد أجيال جديدة من الخريجين المؤهلين وفقًا لمنظومة علمية وعملية ليكونوا على أعلى درجات القوة والوعي والإدراك ويساهموا مع زملائهم فى الذود عن تراب الوطن وصون مقدساته.

الضباط الإحتياط ودورهم العظيم فى خدمة الوطن

وفى نهاية الاحتفال نقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتهنئته للخريجين وأسرهم على الجهد الذى بذلوه طوال مدة دراستهم بالكلية، وانضمامهم بعد التخرج إلى صفوف القوات المسلحة، ليصبحوا رجالًا قادرين على حماية الوطن والوفاء بالمهام والمسئوليات التى كلفهم الشعب بها.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن الجيش المصرى هو جيش الشعب، وأن التاريخ العسكري يذكر بكل عزة وكرامة أبنائه من الضباط الاحتياط ودورهم العظيم فى خدمة الوطن ومشاركتهم بكل تفانٍ وتضحية فى تحقيق نصر أكتوبر العظيم، مؤكدًا أن الضباط الاحتياط يمثلون أحد الركائز الأساسية فى منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة بما يملكونه من خبرات مدنية وعسكرية تؤهلهم لآداء كافة المهام بكفاءة واقتدار.

