الأربعاء 24 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

دينا الوديدي تحيي حفلا غنائيا بساقية الصاوي في هذا الموعد

تحيي الفنانة دينا الوديدي، حفلا غنائيا مميزا في ساقية الصاوي بالزمالك، وذلك في تمام الثامنة من مساء يوم الخميس 16 أكتوبر 2025، على مسرح قاعة النهر. 

ومن المقرر أن تقدم دينا الوديدي خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها والتي يحبها الجمهور ويتفاعل معها. 

وعلقت دينا الوديدي على حفلها بالساقية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلة: “آخر مرة عملت حفلة في الساقية كان 2013.. وبجد المكان ده اتعرفت فيه علي فنانين بحب شغلهم أوي ومكان جمع ناس كتير اوي ببعض.. مبسوطة أن عندي فرصة أقابلكم عشان وحشتوني جدا.. تعالوا انتوا وكل حبايبكم”. 

 

