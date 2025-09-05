الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم الفنان رياض الخولي

الاسكندريه
الاسكندريه

يكرّم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، في دورته الـ41 المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل، الفنان الكبير رياض الخولي، تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة وإسهاماته المتميزة في المسرح والسينما والتلفزيون.

وزير الإعلام اللبناني: لا استثمارات تأتي ولا اقتصاد ينمو دون توفر الأمن

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي

تخرج الفنان رياض الخولي في المعهد العالي للفنون المسرحية – قسم التمثيل والإخراج عام 1976، وبدأ مشواره الفني عبر مجموعة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، من أبرزها مسلسل "سنبل بعد المليون"، و"ليالي الحلمية" (الجزء الثالث)، و"العائلة"، بالإضافة إلى أفلام "السادة الرجال" و"استقالة جابر".

وقدّم خلال التسعينيات وبداية الألفية الجديدة أعمالًا بارزة رسخت مكانته كأحد أهم نجوم الدراما المصرية، من بينها مسرحية "وجهة نظر"، وفيلم "طيور الظلام"، ومسلسلات "هوانم جاردن سيتي"، "بوابة الحلواني"، "رد قلبي"، والفرار من الحب". كما واصل تألقه في أعمال لاحقة مثل "حدائق الشيطان" (2006)، "سلسال الدم", "صاحب السعادة" (2014)، "الفتوة", و"الاختيار 2: رجال الظل" (2021)، وغيرها من الأعمال التي لاقت نجاحًا جماهيريًا واسعًا.

وعلى الصعيد الإداري، شغل الخولي منصب مدير المسرح الكوميدي خلال الفترة من 2001 إلى 2007، كما تولى منصب وكيل نقابة المهن التمثيلية، ليجمع بذلك بين العطاء الفني والجهد المؤسسي في خدمة الحركة الفنية.

ويأتي هذا التكريم ليؤكد اعتزاز المهرجان بما قدّمه الفنان رياض الخولي من إبداع وعطاء على مدى عقود، جعله أحد أبرز الوجوه المضيئة في تاريخ الدراما والفن المصري والعربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السينمائي الاسكندرية السينمائي البحر المتوسط السينما والتلفزيون

مواد متعلقة

رئيس الإنجيلية: المواطنة تتحقق بالعمل الجاد والمشاركة المجتمعية والاستمرارية

أعراض مرض HFMD عند الأطفال (انفوجراف)

بلاغ جديد ضد رجب هلال حميدة بتهمة الاستيلاء علي 3 ملايين جنيه

الأكثر قراءة

بقرار من الخطيب، محمد يوسف يجمع متعلقاته من غرفته بملعب التتش

إمام الإسماعيلية ينعى نفسه بأبيات شعرية لمالك بن دينار قبل وفاته ( فيديو )

أول رد فعل من موسيماني بعد التصريحات المنسوبة له بشأن تدريب الأهلي

بلاغ جديد ضد رجب هلال حميدة بتهمة الاستيلاء علي 3 ملايين جنيه

نتنياهو يهاجم بيان الخارجية المصرية بشأن تهجير الفلسطينيين

ارتفاع الأبيض والأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

ربة منزل تطعن زوجها في المحلة بعد 7 أشهر زواج لـ خلاف على مصروف البيت

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة ؟

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

المزيد

انفوجراف

أعراض مرض HFMD عند الأطفال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح معنى «الحاملات وقرا» في سورة الذاريات

دعاء الجمعة للزواج والحمل تأسيا بمولد الرسول

تفريج الهم واستجابة الدعاء، فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads