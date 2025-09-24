الأربعاء 24 سبتمبر 2025
حوادث

مباحث الجيزة تستمع لأقوال أهل طالب تمريض تخلص من حياته في أطفيح

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

يستمع رجال المباحث بمديرية  أمن الجيزة إلى أقوال أهل طالب تخلص من حياته شنقا داخل شقته بسبب مروره بأزمة مالية بمنطقة أطفيح.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة طالب متوفى داخل شقته بدائرة قسم شرطة أطفيح.

العثور على جثة طالب بمعهد تمريض

على الفور، انتقل رجال مباحث القسم الي مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة طالب بمعهد تمريض وبه آثار خنق حول الرقبة.

وبإجراء التحريات تبين أن الطالب تخلص من حياته شنقا داخل غرفته بسبب مروره بأزمة مالية، ولا توجد شبهة جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تحذير الأزهر من الانتحار

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

كما قال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

مديرية أمن الجيزة غرفة عمليات النجدة قسم شرطة أطفيح النيابة العامة

