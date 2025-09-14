حفظ التحقيقات في تخلص موظف من حياته بتناول السم وقطع شرايين يده

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في تخلص موظف من حياته عن طريق تناول السم، وقطع شرايين يده داخل منزله بمنطقة بولاق الدكرور إثر مروره بأزمة نفسية.

واستمعت النيابة لأقوال أسرة المتوفى، الذين أفادوا أن المتوفى كان يمر بأزمة نفسية دفعته للإقبال على إنهاء حياته.

تبين من خلال التحريات وشهادة الجيران أن الضحية كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، وأقدم على التخلص من حياته بتناول سم الفئران ثم قطع شرايين يده، وأمرت النيابة بحفظ التحقيقات في القضية.

العثور على جثة شخص متوفى داخل منزله



وكان قسم شرطة بولاق الدكرور قد تلقى بلاغا بالعثور على جثة شخص متوفى داخل منزله بمنطقة بولاق الدكرور.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ ومن خلال المعاينة والفحص تبين العثور على جثة موظف وبه قطه بكراتين يده كما عثر على زجاجة سم فئران.

وتم نقل الجثة الجثة إلي مشرحة المستشفى، وأخطرت النيابة التى أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

