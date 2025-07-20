الأحد 20 يوليو 2025
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حوادث

التصريح بدفن جثة سوداني تخلص من حياته بمدينة نصر

إسعاف
إسعاف

صرحت نيابة مدينة نصر بدفن جثة شاب يحمل الجنسية السودانية تخلص من حياته عقب قفزه من الطابق الثامن بأحد العقارات عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب أسفل عقار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية الي مكان البلاغ

وبالفحص تبين العثور علي جثة شاب يحمل الجنسية السودانية وأقدم على إلقاء نفسه من الطابق الثامن بسبب مروره بأزمة نفسية سيئة لانفصاله عن حبيبته.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحذير الأزهر من الانتحار
وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

كما قال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

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نيابة مدينة نصر غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة مدينة نصر النيابة العامة

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