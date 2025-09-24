تجديد حبس 3 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس 3 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت عندما تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية؛ بتهمة إدارة نادٍ صحي "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

أكدت التحريات أن المتهم استغل المكان لاستقطاب راغبي المتعة الحرام دون تمييز، وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات واستهداف الموقع، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبصحبته 3 سيدات و7 أشخاص أحدهم يحمل جنسية أجنبية، واتضح أن اثنين منهم لهم معلومات جنائية.

وبمواجهتهم أقروا جميعًا بممارسة النشاط غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

