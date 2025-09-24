الأربعاء 24 سبتمبر 2025
حبس مدير المدرسة الخاصة المتهم بالتحرش بطالبة بالقليوبية

متهم
أمرت نيابة شبين القناطر في محافظة القليوبية، بحبس مدير المدرسة الخاصة المتهم بالتحرش بطالبة، داخل مصلى المدرسة بكفر شبين التابعة لمركز شبين القناطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، قد تلقت بلاغا يفيد بتعرض طالبة تُدعى "ر. ا. س."، 15 سنة،، للمضايقة من قِبل مدير المدرسة ويدعى "م. ف. ف."، 58 سنة، مقيم بكفر شبين.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمود إسماعيل، أن مدير المدرسة استدعى الطالبة إلى مكتبه، ثم استدرجها إلى غرفة المصلية، وعرض عليها هاتفا محمولا، محاولا مضايقتها والتحرش بها، لكنها رفضت تصرفاته وضربته مدافعة عن نفسها، قبل أن تهرب من الغرفة وتبلغ شقيقها، الذي سارع بالاتصال بالنجدة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

 استدرج الطالبة وعرض عليها هاتفًا محمولًا وخاتمًا ذهبيًا 

أوضحت التحريات أن مدير المدرسة "م. ف. ف." (58 عامًا )، استدرج الطالبة إلى غرفة المصلية داخل المدرسة، وعرض عليها هاتفًا محمولًا وخاتمًا ذهبيًا مقابل ملامسة أجزاء من جسدها، لكن الطالبة رفضت مساومته واعتدت عليه بالضرب، قبل أن تهرب وتبلغ شقيقها الذي سارع بالاتصال بالنجدة.

على الفور، تمكن المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

كما أسفر فحص هاتفه المحمول وخزينة مكتبه عن العثور على صور وفيديوهات خادشة للحياء تخص طالبات أخريات، بجانب مقتنيات وأموال كان يستخدمها في استدراج ضحاياه.

