إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

شهد الطريق الإقليمي بمحافظة القليوبية، قبل دخلة الحر بحوالي كيلو باتجاه محافظة الشرقية، حادثًا مروعًا إثر تصادم ميني باص بسيارة جامبو، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة، جرى نقلهم لمستشفى كفر شكر.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية 

البداية عندما تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد البطوطى مدير إدارة المرور بالقليوبية بوقوع حادث تصادم ميني باص بسيارة جامبو، وأسفر عن إصابة 9 أشخاص.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

فيما جرى التعامل مع آثار الحادث وسحب السيارات من الطريق لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

