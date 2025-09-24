منها الشوفان، أطعمة شائعة "تقصّر العمر" وأخرى تزيده 10 سنوات

حذرت دراسة حديثة، من بعض الخيارات الغذائية التي تبدو صحية لكنها تُضعف فرص العيش لفترة أطول.

وأوضحت الدراسة التي نُشرت في مجلة Nature أنّ اتّباع نظام غذائي متوازن قد يضيف 10 سنوات كاملة إلى العمر، حيث أكدت الدكتورة بوجا جيدواني، إنّ الغذاء واحد من أهم العوامل المؤثرة في طول العمر، لكن خبراء التغذية يحذّرون من بعضها الخيارات التي تبدو صحية بينما تُضعف فرص العيش لفترة أطول.



بدائل اللحوم المعالَجة بكثرة

تقول اختصاصية التغذية ماريا كوبريفا إن هذه المنتجات غنية بالصوديوم والمكوّنات الصناعية، ما يزيد خطر أمراض القلب، والبديل الأفضل هو البقوليات، أوالعدس، أوالحمص أو التوفو.



الشوفان الفوري

رغم أنّ الشوفان خيار ممتاز، إلا أنّ الأنواع الفورية مليئة بالسكريات المضافة. وتؤكد جيدواني أنّ تقلبات السكر في الدم تقصّر العمر وترتبط بالبدانة والسكري وأمراض القلب. والحل يكون باعتماد الشوفان الملفوف مع التوت الطبيعي.



عصائر الفاكهة

يشرح الدكتور درشان شاه أنّ العصير مليء بالسكر وقليل الألياف، والبديل هو تناول الفاكهة كاملة لتحصل على الفوائد الكاملة.



أطباق الأساي الجاهزة

رغم مظهرها الجذّاب، إلا أنّ كثيرًا منها مليء بالسكريات والإضافات. وينصح الخبراء بقراءة المكوّنات وتجنّب المنتجات التي تحتوي على سكر مضاف.

مساحيق وبروتين بار

يؤكد “شاه” أنّ البروتين متوافر عادةً في الغذاء اليومي، بينما تضيف هذه المنتجات سكريات ومواد صناعية بلا فائدة تُذكر.



البيض

كما توضح جيدواني أنّ الصفار يحتوي على عناصر لا غنى عنها مثل الكولين، وفيتامين D، واللوتين وأحماض أوميجا-3. و"ما لم يوصِ الطبيب بخلاف ذلك، تناول البيضة كاملة."

ويخلص الخبراء إلى أن الطعام الأقرب إلى طبيعته هو الأفضل. لذا ينصحون بقراءة المكوّنات، وتقليل السكريات والصوديوم، والاعتماد على الأغذية الكاملة لدعم الصحة وإطالة العمر.



