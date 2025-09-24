الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس العالم للشباب، موعد مباراة مصر واليابان والقناة الناقلة

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو

منتخب الشباب، يستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، لخوض منافسات بطولة كأس العالم، التي تقام في ضيافة تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى 19 أكتوبر المقبل.

وأوقعت قرعة مونديال الشباب منتخب مصر في المجموعة الأولى، رفقة منتخبات تشيلي البلد المضيف، إلى جانب اليابان ونيوزيلندا.

ويقص منتخب الشباب المصري شريط مبارياته في الجولة الأولى بمواجهة منتخب اليابان.

موعد مباراة مصر واليابان في مونديال الشباب

تقام مباراة منتخب الشباب أمام الكمبيوتر الياباني يوم السبت المقبل 27 سبتمبر الجاري، وتنطلق صافرتها في تمام الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت تشيلي.

القناة الناقلة لمباراة مصر واليابان

ومن المقرر، أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت مباراة منتخب الشباب أمام نظيره الياباني على الهواء مباشرة.

قائمة منتخب مصر في مونديال الشباب، فيتو
قائمة منتخب مصر في مونديال الشباب، فيتو

قائمة منتخب الشباب في كأس العالم 

استقر الجهاز الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني على قائمة المنتخب المقرر مشاركتها فى كـأس العالم من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل فى تشيلي.

وأرسل حمادة أنور مدير المنتخب القائمة المعتمدة من الجهاز الفني  للفيفا وتضم 21 لاعبا هم: عبد المنعم تامر وأحمد وهب وأحمد منشاوي حراس المرمي وأحمد نائل وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومعتز محمد ومؤمن شريف ومهاب سامي وأحمد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد وسيف سفاجا وسليم طلب وتيبو جيبريال ومحمد عبد الله وعمر سيد معوض وحامد عبد الله وعمرو بيبو  وعمر خضر ومحمد هيثم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الشباب منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة تشيلي اليابان نيوزيلندا منتخب اليابان موعد مباراة مصر واليابان أسامة نبيه

مواد متعلقة

منتخب الشباب يغادر كوينتيرو بعد جولة ترويجية إلى سانتياجو استعدادا للمونديال

منتخب الشباب يفوز على نيو كالدونيا 3-0 في ختام تحضيراته لمونديال الشباب

استعدادا للمونديال، منتخب الشباب يفوز على سان لويس التشيلي بخماسية (صور)

أسامة نبيه يضم 23 لاعبا في بعثة منتخب مصر لمونديال الشباب

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

أخبار مصر: ضبط طالبة بطلة فيديو "مش هاممني حد"، عضو الأهلي يعتذر عن بوست تهنئة بيراميدز، واقعة سلم الكهرباء تهز البيت الأبيض

العمل: تسوية ودية وتعويض لسيدة توفيت رضيعتها على ذراعها أثناء عملها

كأس العالم للشباب، موعد مباراة مصر واليابان والقناة الناقلة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف رئيسية والطماطم تواصل قفزاتها

سعر السمك اليوم في الأربعاء، انخفاض البوري 20 جنيها وعودة البلطي لقديمه

ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025

وداعا للتكييفات، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شرب الشاي في المنام وعلاقتها بالسعادة والفرح الأيام المقبلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads