كأس العالم للشباب، موعد مباراة مصر واليابان والقناة الناقلة

منتخب الشباب ، يستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، لخوض منافسات بطولة كأس العالم، التي تقام في ضيافة تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى 19 أكتوبر المقبل.

وأوقعت قرعة مونديال الشباب منتخب مصر في المجموعة الأولى، رفقة منتخبات تشيلي البلد المضيف، إلى جانب اليابان ونيوزيلندا.

ويقص منتخب الشباب المصري شريط مبارياته في الجولة الأولى بمواجهة منتخب اليابان.

موعد مباراة مصر واليابان في مونديال الشباب

تقام مباراة منتخب الشباب أمام الكمبيوتر الياباني يوم السبت المقبل 27 سبتمبر الجاري، وتنطلق صافرتها في تمام الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت تشيلي.

القناة الناقلة لمباراة مصر واليابان

ومن المقرر، أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت مباراة منتخب الشباب أمام نظيره الياباني على الهواء مباشرة.

قائمة منتخب الشباب في كأس العالم

استقر الجهاز الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني على قائمة المنتخب المقرر مشاركتها فى كـأس العالم من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل فى تشيلي.

وأرسل حمادة أنور مدير المنتخب القائمة المعتمدة من الجهاز الفني للفيفا وتضم 21 لاعبا هم: عبد المنعم تامر وأحمد وهب وأحمد منشاوي حراس المرمي وأحمد نائل وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومعتز محمد ومؤمن شريف ومهاب سامي وأحمد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد وسيف سفاجا وسليم طلب وتيبو جيبريال ومحمد عبد الله وعمر سيد معوض وحامد عبد الله وعمرو بيبو وعمر خضر ومحمد هيثم.

