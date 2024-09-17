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لحظة اعتقال المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب (فيديو)

لحظة القبض على المتهم،
لحظة القبض على المتهم، فيتو

أظهر مقطع فيديو جديد لحظة اعتقال الشرطة الأمريكية للمشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، على الطريق السريع في مقاطعة مارتن بولاية فلوريدا.

ويُظهر الفيديو إيقاف عناصر الأمن للمشتبه به وتكبيل يديه، بعد مطاردته وهو على متن سيارة.

ويوم الإثنين وجهت إلى المشتبه به الذي اعتقل في إطار التحقيق في محاولة اغتيال مفترضة تعرض لها ترامب، تهمتي حيازة سلاح في شكل غير قانوني وحيازة سلاح تم محو رقمه التسلسلي.

ووجهت التهمتان إلى راين ويسلي روث (58 عاما)، وهو أميركي موال لأوكرانيا في الحرب مع روسيا اعتقل الأحد، خلال مثوله للمرة الأولى أمام قاض فدرالي في فلوريدا.

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الشرطة الأمريكية اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب مقاطعة مارتن فلوريدا

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