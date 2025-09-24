إشبيلية يسقط على ملعبه 2-1 أمام فياريال في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، سقط فريق إشبيلية بالخسارة على ملعبه أمام فياريال بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم “لاليجا”.

هدف فياريال سجله اللاعب تاني ألواسيي في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، قبل أن يدرك إشبيلية هدف التعادل في الدقيقة 51 عن طريق جابرييل سو.

وفي الدقيقة 86 نجح اللاعب مانور سولومون في خطف هدف التقدم لفريق فياريال، لتنتهى المباراة لصالح الكناري بهدفين لهدف.

تشكيل إشبيلية أمام فياريال في الدوري الاسباني

أعلن المدير الفني لفريق إشبيلية ماتياس ألميدا تشكيل فريقه لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني والذي يتكون من:

حراسة المرمى: أوديسياس فلاكوديموس.

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا - أندريس كاسترين - كيكي سالاس.

الوسط: خوانلو سانشيز - نيمانجا جوديلج - جبريل سو - جابريل سوازو.

الهجوم: شيديرا ايجوك - أكور آدمز - عدنان يانوزاي.

فريق إشبيلية، فيتو

تشكيل فياريال أمام إشبيلية

فيما أعلن مارسيلينو مدرب فياريال تشكيل فريقه لمواجهة إشبيلية والذي ضم كلًّا من:

حراسة المرمى: أرناو تيناس.

الدفاع: سانتياجو مورينيو - رافاييل مارين - ريناتو فيجا - سيرجي كاردونا.

الوسط: داني باريخو - بابي جي - سانتي كوميسانيا.

الهجوم: تاجون بوكانان - تاني ألواسيي - ألبرتو مولير.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

بهذه النتيجة رفع فريق فياريال رصيده من النقاط إلى 13 نقطة ارتقى بها للمركز الثالث، خلف ريال مدريد المتصدر وبرشلونة الوصيف.

في المقابل، تجمد رصيد إشبيلية عند 7 نقاط في المركز العاشر.

