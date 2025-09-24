متى تحتسب ترقية الموظف بأثر رجعي؟

تثير قضية الترقية في الجهاز الإداري للدولة تساؤلات دائمة بين الموظفين، خاصة ممن تعرضوا لعقوبات تأديبية أو جنائية، حيث يتساءل كثيرون: هل تسقط عنهم الترقية نهائيًا أم أن القانون يتيح لهم استعادتها بعد انتهاء العقوبة؟ هذه النقطة ليست تفصيلًا إداريًا بسيطًا، بل ترتبط بمسار وظيفي كامل وبمستقبل آلاف الموظفين.

ماذا يقول قانون الخدمة المدنية في ترقيات الموظفين؟

قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 جاء ليضع ضوابط دقيقة في هذا الصدد، فالمادة الخاصة بالترقية تنص بوضوح على أنه لا يجوز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل طوال مدة الإحالة أو الوقف.

ومع ذلك، لا تضيع الفرصة نهائيًا، إذ يحتفظ الموظف بحقه في شغل الوظيفة المرقى إليها إذا انتهت محاكمته بالبراءة، أو إذا صدر بحقه حكم نهائي بعقوبة بسيطة مثل الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام، حيث تعود ترقيته بأثر رجعي اعتبارًا من التاريخ المستحق لها.

ضمانات العدالة للموظف

هذا التوازن يعكس فلسفة المشرع في عدم معاقبة الموظف مرتين: مرة بالعقوبة التأديبية، ومرة بحرمانه الدائم من الترقية. لذلك ألزم القانون بأن يُمنح الموظف أجر الوظيفة الجديدة من تاريخ استحقاقها، وألا يتأخر تنفيذ الترقية لأكثر من عامين. وهي خطوة تستهدف استقرار الأوضاع الوظيفية ومنع التمييز أو إهدار سنوات الخدمة.

ولم يقتصر القانون على معالجة أوضاع الموظفين داخل الجهاز الإداري فقط، بل تناول كذلك حالات الإعارة للعمل في الداخل أو الخارج. فالقانون يسمح بإعارة الموظف بقرار من السلطة المختصة وبعد موافقته الكتابية، على أن يتحمل جهة الإعارة أجره كاملًا.

ومع ذلك فإن مدة الإعارة لا تحسب ضمن المدة البينية المطلوبة للترقية، لكنها تحتسب في مدة الخدمة والتأمين الاجتماعي والعلاوات، وهو ما يضمن عدم الإضرار بحقوق الموظف المالية والتأمينية.

جدير بالذكر أن فكرة ضبط مسار الترقيات ليست جديدة في التشريع المصري. فمنذ قوانين العاملين المدنيين في الثمانينيات والتسعينيات، ارتبطت الترقية بالمدد البينية والكفاءة الوظيفية.

لكن قانون الخدمة المدنية الأخير حاول أن يواكب المعايير الحديثة للإدارة العامة من خلال وضع ضوابط أشد دقة وشفافية، وربط الترقية بالأداء والنزاهة والسلوك الوظيفي، إلى جانب البنية القانونية التي تمنع التلاعب أو تضارب القرارات.

