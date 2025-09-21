الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الخضار اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، الليمون بـ 16 جنيها ومفاجأة جديدة عن الطماطم

سعر الخضار اليوم،
سعر الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم الأحد

  • تراوح سعر الطماطم بين 7 جنيهات إلى 12 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 13 جنيها إلى 17  جنيهًا.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا.
<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 55 إلى 65 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 10 جنيهات إلى 20 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 8 جنيهات إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 20 إلى 30 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 6 إلى 7 جنيهات.
<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 9 إلى 15 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 6 إلى 10 جنيهات.
  3. بلغ سعر السبانخ نحو 15 جنيهًا.
  4. تراوح سعر البامية بين 20 إلى 40 جنيهًا.
<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر زيتون تفاحي من 55 إلى 65 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 8 جنيهات إلى 16 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الخضار أسعار الخضروات سعر الخضروات اسعار الخضروات اليوم اسعار الخضراوات سعر الخضار سعر الخضراوات سوق العبور سعر الطماطم سعر البطاطس سعر الليمون سعر الثوم سعر البصل اسعار الخضار اليوم سعر الفاصوليا اسعار الخضراوات اليوم سعر الفلفل اسعار الطماطم اسعار البطاطس سوق العبور اليوم

الأكثر قراءة

حيرت المصريين، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

أخبار مصر: حقيقة انتشار الجيش في سيناء، سر جنون الطماطم، قرار جديد ضد "بنت مبارك" بسبب رجل أعمال، ترامب يهدد أفغانستان

محملة بنسمات الخريف، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

أسعار الخضار اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، الليمون بـ 16 جنيها ومفاجأة جديدة عن الطماطم

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

وسام أبو علي يمارس هوايته، كولومبوس يتعادل مع تورونتو بالدوري الأمريكي (فيديو)

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

بندقية من الحرب العالمية الأولى، تفاصيل جديدة مثيرة في قضية تشارلي كيرك

خدمات

المزيد

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

قانون الضمان الاجتماعي، تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط

ماذا تعرف عن طريقة التحويل دوليا في البنك الزراعي؟

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads